Почему Валиеву наказали за допинг, а китайцев нет. WADA нашло объяснение

WADA опубликовало дела китайских пловцов, в допинг-пробе которых был найден триметазидин. За этот же препарат фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали, а китайцев — нет

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало на сайте организации подробности допингового дела китайских пловцов.

Газета The New York Times 20 апреля сообщила, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. Тогда Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований, а в WADA не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы, из-за чего не стали отстранять китайских атлетов.

Версия попадания препарата в организм

WADA отметило, что у 23 пловцов было выявлено 28 положительных проб, в которых одновременно был обнаружен триметазидин на очень низком уровне. «Пловцы были из разных регионов Китая, из разных плавательных клубов и готовились с разными тренерами», — говорится в разъяснениях, опубликованных антидопинговым агентством.

Во время сдачи положительной пробы спортсмены находились в одном отеле. «Некоторые из этих пловцов неоднократно проходили тестирование во время соревнований. Некоторые тестировались по два-три раза в течение нескольких дней подряд», — сообщило агентство.

У трех участвовавших в соревнованиях китайских спортсменов, которые жили в другом отеле, не было положительной пробы на препарат.

«Триметазидин был обнаружен на кухне [отеля], включая контейнеры для специй, вытяжной вентилятор над плитой и сливные отверстия. CHINADA уведомило, что не будет давать ход делу о нарушении антидопинговых правил. Это решение также было предоставлено World Aquatics», — отмечается в заявлении.

Также в WADA отметили, что у некоторых китайских пловцов в течение нескольких часов результаты допинг-пробы варьировались от отрицательных до положительных, что не свойственно при преднамеренном приеме допинга или микродозировании.

Расследование WADA

С января по июнь 2021 года китайские спортсмены не участвовали ни в каких соревнованиях. CHINADA признало и уведомило WADA о том, что 23 пловца сдали положительный допинг-тест после того, как случайно подверглись воздействию этого вещества. 21 июня WADA запросила полный текст материала дела, World Aquatics поступила аналогично.

WADA направило материалы юристам для получения рекомендаций, а также в научный отдел организации для оценки. После расследования научный отдел WADA пришел к выводу, что версия с попаданием запрещенного вещества в организм китайских спортсменов является правдоподобной.

«На основании всех имеющихся научных данных, которые были собраны, оценены и проверены экспертами в области фармакологии и антидопинговыми экспертами, WADA не имело оснований оспаривать выводы CHINADA. World Aquatics также решила не подавать апелляцию на решение CHINADA», — говорится в сообщении.

Реакция USADA

В WADA рассказали, что в апреле 2023 года отдел расследований Американского антидопингового агентства (USADA) связался со Всемирной организацией после того, как узнал о сокрытии допинга.

WADA уведомило USADA, что ситуация была рассмотрена юридическим и научным отделами. «Мы также дали понять, что если у USADA появятся новые доказательства, то мы будем готовы рассмотреть их. USADA не ответило, и никаких новых доказательств предоставлено не было. WADA твердо придерживается результатов своего научного исследования и юридического решения по этому делу», — сообщается на сайте.

Разница в деле с Валиевой

Именно за триметазидин была дисквалифицирована на четыре года с лишением наград российская фигуристка Камила Валиева. Однако в WADA заявили, что каждый из случаев попадания запрещенного вещества в организм нужно оценивать и проверять на предмет правдоподобности.

Как следует из мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), Валиева объяснила попадание допинга бытовым загрязнением — отец ее бывшего отчима Геннадий Соловьев, страдающий проблемами с сердцем с 2000 года, мог приготовить ей клубничный десерт на той же разделочной доске, где до этого давил ножом таблетки. При этом во время интервью в РУСАДА в 2022 году фигуристка допускала версии о загрязненных препаратах и саботажа в связи с доступом посторонних в помещения, где находились и питались фигуристы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«В случае с российской фигуристкой Камилой Валиевой, напротив, ее изначальное объяснение наличия вещества в организме из-за дедушки было признано не соответствующим фармакокинетике триметазидина, поэтому WADA оспорило его в судебной инстанции CAS Ad Hoc на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. WADA в ходе апелляционного разбирательства в CAS также оспорило последующее объяснение спортсменки о косвенном загрязнении через клубничный десерт, который ей приготовил дедушка», — пояснили в агентстве.

В случае с китайскими пловцами не было никаких доказательств, указывающих на сценарий с допингом, а также все имеющиеся данные поддерживали версию о загрязнении.

«Действительно, даже не учитывая тот факт, что китайская сторона обнаружила триметазидин на кухне отеля, то результаты анализов не соответствовали сценарию с намеренным употреблением триметазидина, а скорее с некоторой формой загрязнения. В частности, на это указывал тот факт, что все положительные результаты проб были в тесном диапазоне при низких или очень низких концентрациях, а также тот факт, что спортсмены тестировались больше одного раза и их результаты с интервалом в несколько часов колебались между отрицательными и положительными с низкой концентрацией», — говорится в сообщении.