Клубы РПЛ проведут дома первые стыковые матчи за право остаться в элите
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проведут дома первые стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне в элитном дивизионе чемпионата страны. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
Это стало известно по итогам жеребьевки. Команды Первой лиги будут хозяевами в ответных играх.
Из РПЛ в стыковые игры попадут команды, занявшие 13-е и 14-е места, из Первой лиги — занявшие третье и четвертое места.
Первые встречи запланированы на 29 мая, ответные — на 1 июня. Если в стыки попадет «Балтика», участвующая в суперфинале Кубка России (пройдет 2 июня), то переходные матчи с участием калининградской команды состоятся 6 и 9 июня.
Из РПЛ в стыки могут попасть екатеринбургский «Урал», «Оренбург», воронежский «Факел», «Пари Нижний Новгород» и «Балтика». Последний, 30-й тур РПЛ будет сыгран 25 мая. В Первой лиге участие в стыковых матчах себе обеспечили тольяттинский «Акрон» и «Арсенал», но у тульского клуба нет лицензии на выступление в РПЛ. Если «Арсенал» не сможет оспорить невыдачу лицензии, то его место в стыках займет столичная «Родина».
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