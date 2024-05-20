Махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в РПЛ
Махачкалинское «Динамо» и «Химки» завоевали право выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
В понедельник тольяттинский «Акрон» уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1 и потерял шансы догнать дагестанский и подмосковный клубы в таблице.
«Акрон» сыграет в стыковых матчах. «Арсенал» также обеспечил себе место в «стыках», но пока не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне.
«Динамо» сыграет в топ-дивизионе впервые в своей истории, клуб был основан в 1927 году.
«Химки» вернутся в РПЛ спустя год после вылета.
В последнем туре «Химки» сыграют с «Черноморцем» (Новороссийск), а махачкалинское «Динамо» — с владикавказской «Аланией».
Из РПЛ в Первую лигу пока вылетел только «Сочи», на 15-м месте в таблице находится «Балтика», которая на три очка отстает от зоны стыковых матчей перед последним туром.
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