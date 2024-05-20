 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Спорт ,  
0 

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в РПЛ

Махачкалинский клуб впервые сыграет в топ-дивизионе, «Химки» вернулись в РПЛ спустя год после вылета
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Махачкалинское «Динамо» и «Химки» завоевали право выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

В понедельник тольяттинский «Акрон» уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1 и потерял шансы догнать дагестанский и подмосковный клубы в таблице.

«Акрон» сыграет в стыковых матчах. «Арсенал» также обеспечил себе место в «стыках», но пока не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне.

«Динамо» сыграет в топ-дивизионе впервые в своей истории, клуб был основан в 1927 году.

«Химки» вернутся в РПЛ спустя год после вылета.

Запретившего игрокам нецензурно ругаться тренера удалили за мат у бровки
Спорт
Евгений Калешин

В последнем туре «Химки» сыграют с «Черноморцем» (Новороссийск), а махачкалинское «Динамо» — с владикавказской «Аланией».

Из РПЛ в Первую лигу пока вылетел только «Сочи», на 15-м месте в таблице находится «Балтика», которая на три очка отстает от зоны стыковых матчей перед последним туром.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Махачкала ФК Химки

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Чемпионство решится в финале. Главные итоги тура РПЛ
Спорт
Испанский тренер продолжит возглавлять «Сочи» после вылета из РПЛ
Спорт
«Балтика» проиграла клубу Карпина и осталась в зоне вылета РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 98,58 (-0,19) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 90,65 (-0,33) Инвестиции, 16:34
Как гибель Раиси повлияет на отношения Ирана с Россией и другими странами Политика, 21:19
12 стран решили помочь Германии обеспечить Украину средствами ПВО Политика, 21:18
Как прошло первое публичное обсуждение изменений налоговой системы Экономика, 21:17
Участникам военной операции открыли «Дальневосточную ипотеку» с 1 июня Политика, 21:08
Усик после победы над Фьюри возглавил рейтинг лучших боксеров The Ring Спорт, 21:00
Роспатент отказал мужу Елизаветы Глинки в споре о бренде «Доктор Лиза» Бизнес, 20:58
Правительство на месяц приостановило запрет на вывоз топлива из России Экономика, 20:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
С Майкла Калви сняли судимость Бизнес, 20:38
Курс биткоина превысил $68 тыс. и обновил месячный максимум Крипто, 20:37
Путин заявил о справляющемся с растущими потребностями России ТЭК Экономика, 20:25
В «Синаре» назвали благоприятные периоды для рубля на фоне дивидендов Инвестиции, 20:23
Шведы одержали шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею Спорт, 20:19
Суд отправил замгендиректора «дочки» РЖД Черкезова под домашний арест Общество, 20:16
«Газпром» откажется от дивидендов на фоне первых за 25 лет убытков Инвестиции, 20:15