«Спартак» прописал в контракте Промеса право взыскать с него до €20 млн

Источники «РБК Спорт» говорят, что в договоре прописана компенсация за расторжение договора в размере свыше €20 млн. Всю сумму «Спартак» компенсировать не сможет, но часть затрат покрыть имеет право

Квинси Промес (Фото: Edgar Breshchanov / Global look press)

Футболист Квинси Промес в случае досрочного расторжения контракта со «Спартаком» по своей инициативе должен будет выплатить клубу до €20 млн, сообщили «РБК Спорт» два не связанных между собой источника. Соглашение было подписано в 2021 году.

Промес перешел во второй раз в «Спартак» в 2021 году, подписав контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на один сезон. На тот момент на него в Нидерландах было заведено первое из двух уголовных дел — за нападение с ножом на двоюродного брата. В 2023 году по этому делу он был приговорен к полутора годам лишения свободы, сейчас решение проходит стадию обжалования. Прокуратура Нидерландов не требует ареста футболиста до вынесения решения по апелляции.

По словам собеседников, когда заключалось соглашение, стороны договорились, что если Промес все же лишится возможности исполнять контракт в связи с приговором за нападение на кузена, то договор будет расторгнут, а клуб и футболист не будут иметь друг к другу каких-либо претензий.

Однако никаких договоренностей относительно другого уголовного дела, по которому обвинения были выдвинуты в январе 2023-го (уже после заключения договора), быть не могло, в этой ситуации стороны будут руководствоваться общими положениями договора, отмечают собеседники.

Так, в договоре прописана компенсация за расторжение договора по инициативе Промеса в размере свыше €20 млн. Источники допускают, что эта цифра является суммой цены, которую заплатил за него «Спартак», и ежегодной зарплаты по контракту. По данным источников «РБК Спорт», знакомых с контрактом игрока, клуб заплатил за Промеса около €9 млн, а его зарплата составляет €3,5 млн плюс до €750 тыс. бонусами ежегодно.

Источники «РБК Спорт», имеющие опыт участия в международных спортивных судах, отмечают, что «Спартак» не сможет получить все упомянутые €20 млн, поскольку игрок выполнил практически весь контракт, который заключен до лета 2024 года. Но клуб, по их словам, имеет возможность отсудить остаток суммы по соглашению.

Если «Спартак» увольняет его в связи с существенным нарушением обязанностей по трудовому договору, в том числе в связи с вступлением в силу решения по второму уголовному делу, то Промес будет должен выплатить компенсацию в размере, рассчитываемом Палатой по разрешению споров ФИФА. Обычно это зарплата футболиста до конца договора (стоимость его услуг) плюс неамортизированная часть трансферной выплаты (с учетом того, что договор истекает в конце июня 2024 года, почти вся трансферная выплата уже амортизирована). При этом Палата может присудить потерпевшей стороне и большую сумму с учетом понесенного ущерба и иных обстоятельств дела. Так, ФИФА может учесть вышеупомянутые €20 как ориентир для расчета компенсации, полагающейся клубу.

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В контракте есть уточнение, что существенным нарушением договора, являющимся уважительной причиной для расторжения договора, будет считаться в том числе отсутствие в расположении клуба по невыясненным или необоснованным причинам в течение 48 часов во время соревновательного периода и 96 часов — во внесоревновательный период.

Однако этот пункт может не сработать, говорят юристы, которых опросил «РБК Спорт». По их словам, ФИФА в своей практике и в официальном комментарии к регламенту по статусу говорит, что если стороны прямо прописывают в договоре обстоятельства, которые считаются уважительной причиной для расторжения, то арбитры их учтут для полной картины, но не признают их таковыми автоматически. Они все равно будут проводить оценку существенности такого нарушения для целей расторжения договора.

В плане прогулов ФИФА последовательно придерживается подхода, что увольнение должно быть самой крайней мерой: сначала клуб должен предупреждать футболиста о недопустимости его поведения, слать претензии, применять менее строгие меры, например штрафы, и только потом увольнять — когда становится очевидно, что футболист не планирует возвращаться к исполнению договора, говорят собеседники «РБК Спорт».

Однако клуб в любом случае может применить к футболисту значительные штрафы даже в случае однократного опоздания или пропуска тренировки, и тем более официального матча.

В контракте есть и другие пункты, которые пересекаются со стандартным трудовым договором, который заключают в России. В частности, клуб по собственной инициативе имеет право досрочно расторгнуть договор и потребовать от футболиста выплаты компенсации в случае грубого нарушения трудового договора, например дисквалификации на длительный срок или нарушения антидопинговых правил, а также неоднократного неисполнения футболистом трудовых обязанностей, например систематических опозданий, нарушения спортивного режима.

В 2021 году ТАСС писал, что «Спартак», когда покупал игрока у «Аякса», разделил плату за игрока до конца его контракта, до 2024 года. Однако источники «РБК Спорт», знакомые с обстоятельствами трансфера, говорят, что «красно-белые» расплатились с амстердамцами еще в сентябре 2023 года, доплатив последние €1,25 млн.

Источники «РБК Спорт» близкие к клубу отметили, что «Спартак» не собирается судиться с игроком, поскольку соглашение истекает уже летом.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в пресс-службу «Спартака».

14 февраля суд в Нидерландах вынес второй приговор Квинси Промесу — ему дали шесть лет тюрьмы по делу о контрабанде 1,4 т кокаина. Через день спортсмена объявили в международный розыск.

Промес во время вынесения приговора находился на сборах «Спартака» в ОАЭ. В конце февраля, когда команда после окончания сборов вылетала в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом», Промеса задержали в аэропорту и доставили в полицейский участок из-за того, что он скрылся с места ДТП в Дубае. Игрок «Спартака» оставался в Дубае во время разбирательства по ДТП. Однако уже 13 марта Промес был заключен под стражу. Прокуратура Нидерландов заявила, что причиной ареста Промеса в Дубае стал ее запрос в Интерпол.

Адвокаты Промеса настаивают на невиновности их клиента и заявляют, что подали жалобы в Апелляционный суд Амстердама, а также обратились с новыми запросами о расследовании дела.