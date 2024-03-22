Минспорт пообещал интегрировать клубы новых регионов в российский футбол

Байсултанов: клубы из новых регионов будут интегрированы в российский футбол

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов заявил, что не нужно бояться реакции со стороны ФИФА или УЕФА

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов заявил, что клубы из новых регионов будут интегрированы в российский футбол и не нужно бояться реакций со стороны ФИФА и УЕФА, сообщает ТАСС.

«Не пойму, чего мы боимся? Мы банановая республика или мы самодостаточное государство с Конституцией и законодательством? Мы не филиал ФИФА или УЕФА», — сказал Байсултанов.

Он заявил, что жители новых территорий являются гражданами России и имеют право принимать участие в спортивных соревнованиях. «Адаптивный срок должен быть, мы должны с командами поработать, и дальше уже интеграция в большую футбольную семью. Иногда в умах бывает вопрос: не прилетит ли от дяденьки? Не прилетит. Указывать нам никто не позволит», — добавил замминистра.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов на этих территориях. 30 сентября 2022-го были подписаны договоры о принятии новых субъектов, затем их одобрили Госдума и Совет Федерации. 4 октября Владимир Путин подписал закон о ратификации договоров. Позже российский президент заявлял, что вопрос принадлежности этих территорий закрыт.

С нынешнего сезона «Севастополь» и ялтинский «Рубин» играют в чемпионате России по футболу во Второй лиге.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в октябре прошлого года сообщил, что десять футбольных клубов из новых регионов России примут участие в объединенном чемпионате под названием «Содружество». Турнир должен стартовать в 2024-м.

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В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.