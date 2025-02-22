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Тарасова заявила, что Винер невозможно заменить в российской гимнастике

Заслуженный тренер СССР заявила, что не понимает решения менять тренера сборной России перед следующей Олимпиадой
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не понимает решения Ирины Винер покинуть пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Об этом она заявила «РИА Новости».

Винер 12 февраля сообщила, что приняла решение уйти с поста главного тренера сборной, который занимала с 2001 года. Новым главным тренером 22 февраля была назначена Татьяна Сергаева.

«Мне новый тренер сборной незнакома. Считаю, что Ирину Александровну заменить невозможно. Даже не обсуждается, что она нужна российской художественной гимнастике. Она профессор, академик всей гимнастики», — сказала Тарасова.

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Тарасова также отметила, что не понимает решения менять тренера сборной перед следующей Олимпиадой.

В прошлом году Винер также перестала руководить Всероссийской федерацией художественной гимнастики (ВФХГ). Пост главы ВФХГ она занимала с 2008 года. Организация влилась в состав объединенной Федерации гимнастики России (ФГР), которую возглавил глава РЖД Олег Белозеров.

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Иван Витченко Иван Витченко
художественная гимнастика Ирина Винер Татьяна Тарасова Татьяна Сергаева
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