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Винер ушла с поста тренера сборной по художественной гимнастике

Пост главного тренера сборной России Ирина Винер занимала с 2001 года. Ранее она перестала руководить Всероссийской федерацией художественной гимнастики, которая влилась в объединенную гимнастическую федерацию
Ирина Винер
Ирина Винер (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Ирина Винер объявила об уходе в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — сказала она ТАСС.

Винер 76 лет, она занимала этот пост с 2001 года.

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Ирина Винер

Она отметила, что многие из ее учеников уже сами стали выдающимися наставниками, что позволит сохранить традиции российской художественной гимнастики и обеспечить преемственность поколений.

Также Винер добавила, что «художественная гимнастика остается в надежных руках».

Центр спортивной подготовки сборных команд России, подведомственный Минспорту, удовлетворил заявление Винер об уходе с поста тренера сборной, сообщает «Матч ТВ».

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что уважает решение Винер и выразил уверенность, что ее опыт будет востребован в подготовке нового поколения тренеров.

В прошлом году Винер перестала руководить Всероссийской федерацией художественной гимнастики (ВФХГ). Пост главы ВФХГ она занимала с 2008 года. Организация влилась в состав объединенной Федерации гимнастики России (ФГР), которую возглавил глава РЖД Олег Белозеров.

Винер тогда заявила, что решила не бороться за пост главы ФГР, так как это даст ей больше времени на тренерскую работу.

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Иван Витченко Иван Витченко
Ирина Винер художественная гимнастика
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