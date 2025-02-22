Ирине Винер нашли замену на посту тренера сборной

Ирина Винер 12 февраля объявила об уходе в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Глава Федерации гимнастики России Олег Белозеров представил на посту нового тренера команды Татьяну Сергаеву

Татьяна Сергаева (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева. Об этом на церемонии награждения на чемпионате России по художественной гимнастике заявил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.

Сергаева на этой должности сменит Ирину Винер, которая тренировала команду с 2001 года.

«Татьяна Сергаева — опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике. И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы», — сказал Белозеров.

Винер 12 февраля объявила об уходе в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. В прошлом году она также перестала руководить Всероссийской федерацией художественной гимнастики, которая влилась в объединенную гимнастическую федерацию.

55-летняя Сергаева участвовала в подготовке олимпийских чемпионок Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Марии Толкачевой. Она работала старшим тренером сборной России по групповым упражнениям, тренировала в академии Алины Кабаевой «Небесная грация».