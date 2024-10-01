Винер покинула пост главы федерации художественной гимнастики

Ирина Винер сложила полномочия после создания объединенной Федерации гимнастики России. Ранее она сообщила ТАСС, что намерена сосредоточиться на тренерской работе и не войдет в президиум

Ирина Винер (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), который занимала с 2008 года.

Она сложила полномочия после создания объединенной Федерации гимнастики России.

В начале сентября руководящие органы Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации спортивной гимнастики (ФСГР), Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики и Всероссийской федерации спортивной аэробики приняли решение об объединении в одну организацию — Федерацию гимнастики России. Ранее в августе с подобной инициативой выступил глава ФСГР Василий Титов.

Во вторник, 1 октября, в Москве проходит отчетно‑выборная конференция ФСГР, на основе которой была создана объединенная организация. Президентом новой федерации на безальтернативной основе стал глава РЖД Олег Белозеров.

В президиум помимо Белозерова войдут главы федераций по гимнастическим видам. Винер ранее сообщила ТАСС, что намерена сосредоточиться на тренерской работе и не войдет в президиум.

Винер занимала пост главы ВФХГ с 2008 года. Она также главный тренер сборной России по художественной гимнастике.