Кабаева поздравила Сергаеву с назначением на пост тренера сборной России

Кабаева поздравила преемницу Винер с назначением на пост тренера сборной

Олимпийская чемпионка отметила, что Татьяна Сергаева является тренером с колоссальным опытом, воспитавшим не одно поколение сильнейших гимнасток

Алина Кабаева (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева поздравила Татьяну Сергаеву с назначением на пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

«Поздравляю Татьяну Владиславовну с назначением на пост главного тренера сборной России. Татьяна Сергаева является тренером с колоссальным опытом, воспитавшим не одно поколение сильнейших гимнасток. Желаю Татьяне Владиславовне удачи, сил и успехов», — сказала Кабаева, слова которой приводит телеграм-канал академии художественной гимнастики «Небесная грация».

Ирина Винер 12 февраля сообщила, что приняла решение уйти с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который занимала с 2001 года.

Новым главным тренером сборной 22 февраля была назначена 55-летняя Татьяна Сергаева. С 2010 года она была старшим тренером сборной России в групповых упражнениях. Сергаева участвовала в подготовке олимпийских чемпионок Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Марии Толкачевой. Также она тренировала в академии «Небесная грация».