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Кабаева поздравила преемницу Винер с назначением на пост тренера сборной

Кабаева поздравила Сергаеву с назначением на пост тренера сборной России
Олимпийская чемпионка отметила, что Татьяна Сергаева является тренером с колоссальным опытом, воспитавшим не одно поколение сильнейших гимнасток
Алина Кабаева
Алина Кабаева (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева поздравила Татьяну Сергаеву с назначением на пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

«Поздравляю Татьяну Владиславовну с назначением на пост главного тренера сборной России. Татьяна Сергаева является тренером с колоссальным опытом, воспитавшим не одно поколение сильнейших гимнасток. Желаю Татьяне Владиславовне удачи, сил и успехов», — сказала Кабаева, слова которой приводит телеграм-канал академии художественной гимнастики «Небесная грация».

Ирина Винер 12 февраля сообщила, что приняла решение уйти с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который занимала с 2001 года.

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Татьяна Сергаева

Новым главным тренером сборной 22 февраля была назначена 55-летняя Татьяна Сергаева. С 2010 года она была старшим тренером сборной России в групповых упражнениях. Сергаева участвовала в подготовке олимпийских чемпионок Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Марии Толкачевой. Также она тренировала в академии «Небесная грация».

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художественная гимнастика Алина Кабаева Татьяна Сергаева Ирина Винер
Алина Кабаева фото

Алина Кабаева

спортсменка, медиаменеджер
12 мая 1983 года
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