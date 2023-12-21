Россияне назвали Костомарова спортсменом года
Спортсменом года в России стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, следует из результатов опросов ВЦИОМа.
В телефонном опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Респонденты могли предложить до трех имен.
Костомарова назвали 8% опрошенных. Второе место заняла фигуристка Камилла Валиева (5%). По 2% набрали хоккеист Александр Овечкин, лыжник Александр Большунов, а также фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова.
Костомаров в январе попал в «Коммунарку» с тотальным вирусно-бактериальным поражением легких. Длительное подключение к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации; используется при развитии острой тяжелой дыхательной недостаточности) помогло спасти спортсмену жизнь, но привело к нарушению кровообращения, вызвавшему проблемы с сосудами пальцев рук и ног.
Он перенес несколько ампутаций на руках и ногах. Выписали Костомарова из больницы в начале июля. 17 декабря он впервые выступил в шоу. Вместе с Татьяной Навкой спортсмен исполнил их золотой олимпийский номер.
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