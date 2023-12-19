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Трусова выпустила песню со своими подругами-фигуристками

Трусова выпустила песню с подругами-фигуристками Самоделкиной и Левушкиной
Серебряный призер Олимпиады в Пекине записала трек «Я не кукла» вместе с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной. Летом Трусова выпустила свою первую композицию — «Два крыла»
Александра Трусова
Александра Трусова (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Серебряный призер Олимпиады в Пекине в одиночном катании Александра Трусова выпустила свою вторую песню.

Композиция называется «Я не кукла». Автор стихов и музыки — продюсер Вадим Антонов.

Трусова записала песню вместе со своими подругами — фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«С безумным трепетом мы готовы представить вам нашу песню! Для нас это не просто совместная работа, а трансформация нашей дружбы во что-то большее! Искреннее спасибо автору и продюсеру Вадиму Антонову за то, что помог передать наши мысли и желания», — написала Трусова в своем телеграм-канале.

Свою первую песню, «Два крыла», 19-летняя Трусова выпустила в июне этого года.

Трусова на Играх в Пекине первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Также она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

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На протяжении всего прошлого сезона фигуристка испытывала проблемы со спиной, а чемпионат России пропустила из-за ОРВИ. В нынешнем сезоне Трусова также не выступает в соревнованиях, а катается только в шоу.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Александра Трусова
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