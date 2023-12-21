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Овечкин назвал причину антирекордной безголевой серии

Овечкин связал антирекордную безголевую серию с нехваткой удачи
Овечкин признался, что нынешний сезон является разочаровывающим для него
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин связал слабую результативность в нынешнем сезоне с нехваткой удачи. 38-летнего форварда цитирует официальный сайт НХЛ.

«Я не знаю, что происходит, — сказал Овечкин. — Немного удачи [не хватает]. У меня есть шансы, у меня довольно хорошие шансы. Я думаю, что рано или поздно это произойдет, и все пойдет».

«Голы — моя работа, — добавил Овечкин. — Если я не забиваю, то мне придется делать что-то другое, чтобы помочь команде победить. И я думаю, что сейчас все знают, кто мы и как нам нужно играть».

Овечкин признался, что нынешний сезон является разочаровывающим для него. «Я думаю, что это разочарование не только для меня, но и для всех, — сказал он. — Вы можете видеть, что мы не забиваем столько голов, как раньше».

Овечкин в последних 14 играх записал на свой счет пять передач и 51 бросок. Его безголевая серия составляет 14 матчей. До нынешнего декабря рекордная безголевая серия Овечкина составляла 10 матчей (22 февраля — 12 марта 2017 года). Россиянин не забивает с 19 ноября.

На данный момент он идет на 14 шайб в сезоне. Это худший показатель в карьере Овечкина. Российский форвард лишь раз не смог достичь отметки 30 голов за сезон. Случилось это в усеченном из-за пандемии сезоне 2020/21, где он провел 45 игр. В случае достижения 30 голов в нынешнем регулярном чемпионате он побьет рекорд по числу сезонов с 30+ шайбами.

Овечкин является лучшим снайпером ХХI века и вторым в истории НХЛ — 827 шайб. Он уступает лидерство канадцу Уэйну Гретцки (894), завершившему карьеру в 1999 году.

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Руслан Алиев
Александр Овечкин НХЛ Хоккей Вашингтон
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