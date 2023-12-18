Костомаров исполнил золотой олимпийский номер с Навкой

Их выход произошел в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Ильи Авербуха. Ранее Костомаров принял участие в программе с участием супруги Оксаной Домниной

Роман Костомаров и Татьяна Навка (Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС)

Татьяна Навка и Роман Костомаров исполнили программу «Кармен», с которой победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

Их выход произошел в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Ильи Авербуха. Ранее Костомаров принял участие в программе с участием супруги Оксаной Домниной.

После проката Навка сказала: «Сегодня, Илюша, ты опять стал тем триггером, как и 20 лет назад, когда повез нас всех по стране».

«Сегодня сподвиг выйти на лед Романа. Рома, я тобой очень горжусь. Ты пример для всех нас», — добавил она.

Костомаров поблагодарил публику: «Еще раз спасибо за прием. Как и обещал, я вышел на лед. Огромное спасибо моей замечательной партнерше Татьяне».

Авербух отметил: «То, что Рома Костомаров вышел на лед, — огромное доверие нашей семье». Рад, что это случилось. Номер Костомарова родился еще летом, во время наших гастролей в Сочи»,.

«Роман — член моей ледовой семьи, — добавил Авербух. — Первое время, когда все было по-настоящему на грани, я был на связи с Оксаной и его врачом 24 часа в сутки, мы вместе проходили это тяжелейшее испытание. Хочу сказать слова восхищения Роману Костомарову, его силе духа, его человеческим качествам. Я рад, что мы по-прежнему вместе».

Костомаров в 2023 году из-за осложнений пневмонии потерял обе стопы и перенес ампутации на кистях. У него протезы обеих ног и правой руки, а на кисти левой руки еще предстоит операция для последующего протезирования.



Фигурист является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы в паре с Татьяной Навкой.