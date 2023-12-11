Тарасова отреагировала на первый прокат Костомарова после ампутации
Роман Костомаров является героем, заявила «РБК Спорт» тренер Татьяна Тарасова, комментируя видео с первым прокатом фигуриста на коньках после ампутации.
«Я считаю, он герой. Ходить сложно, а уж кататься-то совсем сложно. То, что он катается, это, конечно, большой сюрприз для всех, кто за него вообще переживает и страдает, любит его. Это просто колоссальная сила воли и желание победить болезнь», — сказала Тарасова.
В понедельник Костомаров опубликовал видео с первой тренировки на коньках на льду. В подписи к видео он отметил, что он заново учится кататься. По его словам, его с супругой Оксаной Домниной постоянно сопровождает съемочная группа, которая готовит «большое кино». Премьера запланирована на 8 марта.
Костомаров в паре с Татьяной Навкой становился олимпийским чемпионом. В начале 2023 года он из-за осложнений на фоне пневмонии потерял обе стопы и перенес ампутации на кистях. У него протезы обеих ног и правой руки, а на кисти левой руки еще предстоит операция для последующего протезирования.
За свою спортивную карьеру Костомаров по три раза становился чемпионом России и Европы, дважды брал титул чемпиона мира. Он получил десять золотых медалей на разных этапах серии Гран-при по фигурному катанию.
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