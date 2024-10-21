В Кремле объяснили поддержку кандидатуры Дегтярева на пост главы ОКР

Песков: в кандидатуре Дегтярева на пост главы ОКР главное, что он министр спорта

Песков заявил, что Путин поддержал кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР во многом из-за того, что он является министром спорта

Михаил Дегтярев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

В решении президента России Владимира Путина поддержать кандидатуру Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) было множество факторов, но главный был именно в том, что он занимает пост министра спорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«На нынешнем этапе развития нашего спорта и наших отношений с олимпийским движением пришли к такой точке зрения», — отметил Песков.

Кандидатуру Дегтярева на заседании совета по развитию физической культуры и спорта 17 октября предложил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Путин назвал такую идею оправданной.

Действующий глава ОКР Станислав Поздняков 15 октября сообщил, что досрочно покинет свой пост.

Дегтярев возглавляет Минспорт с мая. В августе он говорил, что «дверью хлопать и уходить из МОК мы не будем».