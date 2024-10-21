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Спорт ,  
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В Кремле объяснили поддержку кандидатуры Дегтярева на пост главы ОКР

Песков: в кандидатуре Дегтярева на пост главы ОКР главное, что он министр спорта
Песков заявил, что Путин поддержал кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР во многом из-за того, что он является министром спорта
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

В решении президента России Владимира Путина поддержать кандидатуру Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) было множество факторов, но главный был именно в том, что он занимает пост министра спорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«На нынешнем этапе развития нашего спорта и наших отношений с олимпийским движением пришли к такой точке зрения», — отметил Песков.

Кандидатуру Дегтярева на заседании совета по развитию физической культуры и спорта 17 октября предложил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Путин назвал такую идею оправданной.

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Спорт
Михаил Дегтярев

Действующий глава ОКР Станислав Поздняков 15 октября сообщил, что досрочно покинет свой пост.

Дегтярев возглавляет Минспорт с мая. В августе он говорил, что «дверью хлопать и уходить из МОК мы не будем».

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Персоны
Анна Сатдинова
Владимир Путин Михаил Дегтярев Олимпийский комитет России (ОКР) Минспорт Дмитрий Песков
Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

министр спорта России
10 июля 1981 года
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