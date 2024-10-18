Министр спорта возглавит ОКР. Противоречит ли это уставу МОК

Тарпищев предложил кандидатуру министра спорта Дегтярева на пост главы ОКР, объяснив инициативу «возможностью оптимизации в решении всех задач». Путин предложение одобрил

Михаил Дегтярев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Шамиль Тарпищев на совете по спорту при президенте России предложил кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы ОКР. Глава федерации тенниса России объяснил свою инициативу «возможностью оптимизации в решении всех задач», если спортивная власть будет в одних руках.

Президент России Владимир Путин предложение одобрил. «Предложение действительно заслуживает самого внимательного рассмотрения», — ответил он.

В свою очередь, Дегтярев согласился выдвинуть кандидатуру на пост президента ОКР. «Я могу занять должность, если на выборах окажет доверие олимпийская семья и с разрешения президента», — сказал министр.

Ранее в октябре действующий президент ОКР Станислав Поздняков объявил об уходе с поста после досрочных выборов. Выборы должны состояться на Олимпийском собрании, которое традиционно проходит в декабре. Исполком ОКР 7 ноября определится с датой выборов.

Разрешено ли представителям власти возглавлять НОК

Устав Международного олимпийского комитета (МОК) не запрещает чиновникам занимать пост президента Национальных олимпийский комитетов (НОК). Не запрещает это и устав ОКР.

В российской истории уже был подобный прецедент. Александр Жуков первые полтора года руководил ОКР, будучи зампредседателя правительства России, после чего стал первым зампредом Госдумы. До него Леонид Тягачев на протяжении последних трех лет во главе ОКР являлся членом Совета Федерации.

Дегтярев напомнил, что Национальный олимпийский комитет — это самоуправляемая некоммерческая организация. «Совмещение возможно, один человек на два кресла на некоммерческой основе — это абсолютно рабочая схема», — сказал он.

Встречается подобное и в мировой практике. К примеру, нынешний глава НОК Украины Вадим Гутцайт некоторое время совмещал работу на этом посту с прошлой должностью министра спорта. Председателями НОК Китая в последние несколько десятилетий становятся директора Главного управление спорта страны (аналог Минспорта). Олимпийским комитетом Монако руководит правящий князь Альбер II.

В ряде стран НОК фактически выполняет функции Министерства спорта из-за его отсутствия. В Германии патроном НОК является президент страны (возглавляет комитет бывший руководитель Международной федерации настольного тенниса Томас Вейкерт), а членство в организации имеют региональные министерства спорта.

Дегтярев на заседании совета отметил, что в случае избрания министерство и ОКР не будут объединены в одну организацию. «Никакого объединения не предвидится. Автономность олимпийского комитета должна быть», — сказал глава Минспорта.

Как выбирают руководство ОКР

Президент Олимпийского комитета России избирается на отчетно-выборном Олимпийском собрании. Любой член ОКР может предложить кандидатуру на пост президента.

Голосование по кандидатурам проводится после их обсуждения. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов членов ОКР, присутствующих на собрании. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов в первом туре. Форма голосования (открытое или тайное) определяется Олимпийским собранием.

Аналогичная процедура действует при избрании первых вице-президентов, вице-президентов, генерального секретаря, заместителя генсекретаря, других членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии ОКР, срок действия полномочий которых, как и президента, истекает на очередном отчетно-выборном Олимпийском собрании, независимо от времени их избрания.