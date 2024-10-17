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Путин назвал оправданной идею выдвинуть Дегтярева на пост главы ОКР

Кандидатуру министра спорта предложил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

Президент России Владимир Путин, комментируя предложение Шамиля Тарпищева выдвинуть на пост главы Олимпийского комитета России министра спорта Михаила Дегтярева, заявил, что в современных условиях это может быть оправдано.

В четверг в Уфе проходит заседание совета по развитию физической культуры и спорта.

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Анна Сатдинова
Владимир Путин Михаил Дегтярев Олимпийский комитет России (ОКР) Минспорт
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