Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России

Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года. Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября должен назначить дату выборов своего нового президента

Станислав Поздняков (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Станислав Поздняков покинет пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) после досрочных выборов. Его заявление опубликовано на сайте организации.

«Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», — отметил Поздняков.

Теперь исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября должен назначить дату олимпийского собрания, на котором пройдут досрочные выборы нового руководства организации.

Поздняков отметил, что «геополитические вызовы, с которыми столкнулась страна, диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений». «В обеспечении максимально эффективных результатов при должной финансовой поддержке, создании и практической реализации новых форматов соревнований высокого уровня, а также формировании качественных условий для подготовки будущих поколений сильных, конкурентоспособных атлетов роль государства сегодня важна как никогда», — говорится в заявлении главы ОКР.

После публикации заявления об уходе главы ОКР сайт организации на некоторое время перестал открываться.

Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года.

Он является четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании на саблях. До избрания главой ОКР Поздняков был первым вице-президентом Федерации фехтования России, главой Европейской конфедерации фехтования, первым вице-президентом ОКР, возглавлял делегацию российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году.

Международный олимпийский комитет (МОК) в октябре 2023 года принял решение отстранить ОКР до дальнейшего уведомления. Это объяснялось включением в состав организации олимпийских советов регионов, которые присоединились к России осенью 2022-го, — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

На прошедшей в Париже Олимпиаде-2024 выступили только 15 российских спортсменов, и в нейтральном статусе. Большинство международных спортивных федераций в данный момент запрещают выступать российским атлетам в соревнованиях под своей эгидой или позволяют это делать только в нейтральном статусе.