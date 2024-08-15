В Минспорте исключили выход России из МОК
Россия не будет разрывать отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК), заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Слова министра приводит «Матч ТВ».
«Дверью хлопать и уходить из МОК мы не будем», — сказал министр.
Дегтярев отметил, что было бы справедливо, если бы следующим президентом МОК стал «представитель коллективного Юга с традиционными ценностями». По его словам, такой кандидат будет.
На Олимпиаду в Париже МОК допустил только 15 россиян в нейтральном статусе, отказав лидерам в таких видах спорта, как борьба и тхэквондо.
Рекомендации МОК о возвращении на турниры россиян и белорусов в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе пока последовали не все международные федерации.
В октябре прошлого года МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в состав олимпийских советов новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). ОКР решение МОК назвал очередным контрпродуктивным шагом с очевидной политической подоплекой.
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