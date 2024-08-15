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В Минспорте исключили выход России из МОК

Дегтярев: дверью хлопать и уходить из МОК мы не будем
Олимпийский комитет России отстранен МОК с октября прошлого года из-за включения новых регионов. Михаил Дегтярев заявил, что Россия не будет «хлопать дверью» и выразил пожелание, чтобы МОК возглавил представитель глобального Юга
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Россия не будет разрывать отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК), заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Слова министра приводит «Матч ТВ».

«Дверью хлопать и уходить из МОК мы не будем», — сказал министр.

Дегтярев отметил, что было бы справедливо, если бы следующим президентом МОК стал «представитель коллективного Юга с традиционными ценностями». По его словам, такой кандидат будет.

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Спорт
Михаил Дегтярев

На Олимпиаду в Париже МОК допустил только 15 россиян в нейтральном статусе, отказав лидерам в таких видах спорта, как борьба и тхэквондо.

Рекомендации МОК о возвращении на турниры россиян и белорусов в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе пока последовали не все международные федерации.

В октябре прошлого года МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в состав олимпийских советов новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). ОКР решение МОК назвал очередным контрпродуктивным шагом с очевидной политической подоплекой.

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Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК) Михаил Дегтярев
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