Кафельников призвал наказать Синнера за положительные допинг-пробы
Евгений Кафельников заявил «РИА Новости», что лучший теннисист мира Янник Синнер должен понести наказание за выявленный в его пробах допинг.
Накануне стало известно, что итальянский теннисист в марте дважды сдавал положительный тест на стероид клостебол. Он смог доказать, что это произошло из-за спрея, которым его физиотерапевт лечил порез на своем пальце. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) не нашло в действиях Синнера вины или халатности.
«Я всегда придерживался такого мнения: если ты перешел определенного рода черту, особенно в ситуации с допингом, то ты должен понести наказание. Разбирательство уже было, и Синнера оправдали. Я не специалист в данной тематике, но считаю, что наказание должно быть», — сказал Кафельников.
По его словам, допинг всегда должен быть табу, а приносимые Синнером рекламные контракты «никого не должны интересовать» в такой ситуации.
Синнеру 23 года, он занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В этом году он выиграл пять турниров, в том числе Australian Open.
Кафельников — бывшая первая ракетка мира, победитель Australian Open (1999) и «Ролан Гаррос» (1997), чемпион Олимпиады-2000.
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