Первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации за допинг

В марте итальянец Янник Синнер дважды сдавал положительный допинг-тест на клостебол. Но он смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце

Янник Синнер (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер не несет никакой вины за два нарушения антидопинговых правил в марте этого года, а в его действиях нет признаков халатности. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).

Допинг-тесты Синнера в марте дважды показали положительный результат на запрещенное вещество клостебол в низких концентрациях. Это произошло 10 марта во время турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), а также восемь дней спустя во внесоревновательный период.

Отмечается, что после каждого положительного теста применялось временное отстранение. В обоих случаях Синнер успешно смог его обжаловать и продолжил играть. Теннисист объяснил, что вещество попало в его организм в результате контакта с членом его команды, который наносил безрецептурный спрей (доступный в Италии), содержащий клостебол, на собственную кожу, чтобы обработать небольшую рану. Этот член команды наносил спрей с 5 по 13 марта. В этот период он ежедневно проводил Синнеру сеансы массажа.

«Последовало тщательное расследование ITIA. После него и в соответствии с независимыми научными рекомендациями ITIA принял объяснение игрока относительно источника клостебола, обнаруженного в его пробе, и того, что нарушение не было преднамеренным», — говорится в сообщении.

В итоге независимый трибунал принял решение об отсутствии вины или халатности со стороны теннисиста, что привело к отсутствию дисквалификации. Однако Синнер потеряет призовые и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала — $325 тыс. и 400 очков.