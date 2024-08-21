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«Не держите нас за дураков». Лучшего теннисиста не отстранили за стероиды

Звезды тенниса осудили решение не наказывать первую ракетку Синнера за допинг
Первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации после двух положительных тестов на допинг. Почему 23-летнего итальянца не наказали за стероиды и как на это отреагировали звезды тенниса
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка мира Янник Синнер угодил в крупнейший допинговый скандал в мужском теннисе со времен Андре Агасси. Допинг-тесты итальянца в марте дважды показали положительный результат на запрещенное вещество клостебол в низких концентрациях, сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).

Это произошло 10 марта перед турниром серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), а также восемь дней спустя во внесоревновательный период. Итальянца временно отстранили перед «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, но он оспорил это решение и в итоге выступил на турнире, где дошел до финала. Однако широко известно о положительных результатах стало только 20 августа, что вызвало недоумение в теннисном сообществе.

После многомесячного разбирательства 23-летний Синнер был признан невиновным, в связи с чем избежал дисквалификации.

Это уже второй подряд громкий допинг-скандал с теннисистом, который тренируется у австралийца Даррена Кэхилла. Ранее в тесте экс-первой ракетки мира Симоны Халеп был обнаружен роксадустат, из-за чего румынка была отстранена в 2022 году. В 2024 году Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию Халеп с четырех лет до девяти месяцев, в связи с чем она смогла возобновить карьеру. ITIA добивалось шестилетнего отстранения румынки.

Кэхилл подчеркнул, что произошедшее с Синнером — случайность. «Ему просто не повезло оказаться в неудачной ситуации. Все узнали правду, он невиновен, с его стороны не было никакой халатности», — цитирует Кейхилл корреспондент ESPN Бен Ротенберг в соцсети Х.

Тренер подчеркнул, что история с допинговым скандалом сказалась на результатах Синнера. «Вы могли заметить большие изменения в его физическом состоянии и эмоциях на корте, это измотало его физически и ментально, он заболел тонзиллитом и пропустил Олимпиаду», — рассказал Кэхилл.

Что такое клостебол?

Клостебола ацетат — это «синтетический анаболико-андрогенный стероид (ААС), имеющий близкое структурное сходство с тестостероном». Всемирное антидопинговое агентство (WADA) относит клостебол к «неспецифическим веществам», при обнаружении которых обязательно следует временное отстранение.

Стероид считается «слабым» и используется для «лечения заболеваний, связанных с мышечной атрофией, остеопороза, тяжелых ожогов и некоторых видов анемии».

В анализах итальянских теннисистов и ранее обнаруживали клостебол. В 2021 году временно отстранили Матильду Паолетти и Мариано Таммаро, которым на тот момент было по 17 лет.

Почему Синнера не отстранили за допинг?

В первом образце был зафиксирован клостебол уровне 76 пг (пикограмм) на миллилитр, во втором — 86 пг. Один пикограмм равен одной триллионной грамма.

После каждого положительного теста применялось временное отстранение. В обоих случаях Синнер успешно смог его обжаловать и продолжил играть. Теннисист объяснил, что вещество попало в его организм в результате контакта с физиотерапевтом Джакомо Нальди, который наносил безрецептурный спрей (доступный в Италии) с содержанием клостебола на собственную кожу, чтобы обработать небольшую рану.

Согласно расследованию ITA, спрей приобрел физиотерапевт теннисиста Умберто Феррарой. Он купил препарат под торговой маркой Trofodermin в феврале.

Позднее Нальди порезался скальпелем, который он использовал для лечения мозолей на ногах Синнера. Нальди использовал спрей Trofodermin для лечения пореза. Как утверждается в расследовании, он «не проверил содержимое спрея и не увидел, что на этикетке баллончика было написано «клостебол». Нальди наносил препарат с 5 по 13 марта. В этот период он ежедневно проводил Синнеру сеансы массажа.

Физиотерапевт Синнера Джакомо Нальди с перебинтованным пальцем после пореза.
Физиотерапевт Синнера Джакомо Нальди с перебинтованным пальцем после пореза.

Профессор Дэвид Коуэн, которому ITA поручил рассмотреть объяснения Синнера, указал на очень низкое содержание запрещенного вещества в анализе итальянца.

«Даже если бы введение было преднамеренным, то незначительные дозы, которые, вероятно, были введены, не оказали бы какого-либо значимого допингового или улучшающего результаты воздействия на игрока», — подчеркнул эксперт.

В заявлении ITIA отмечалось, что после «тщательного расследование и в соответствии с независимыми научными рекомендациями» принято решение, что нарушение не было преднамеренным».

В итоге независимый трибунал принял решение об отсутствии вины или халатности со стороны теннисиста, что привело к отсутствию дисквалификации. Однако Синнер потеряет призовые и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала — $325 тыс. и 400 очков.

Как отреагировала ATP

В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) заявили, что «обнадежены тем, что не было обнаружено никакой вины или халатности со стороны Янника Синнера».

«Мы также хотели бы отметить надежность процесса расследования и независимую оценку фактов в рамках Теннисной антидопинговой программы (TADP), что позволило ему продолжить соревноваться, — говорится в заявлении ATP. — Это был сложный вопрос для Янника и его команды, и он подчеркивает необходимость для игроков и их окружения проявлять максимальную осторожность при использовании продуктов или методов лечения. Честность имеет первостепенное значение в нашем виде спорта».

Как отреагировали теннисисты и эксперты

Австралийский теннисист Ник Кирьос:

«Смехотворно, было ли это случайно или запланировано. Когда тебя дважды ловят на запрещенном веществе (стероиде), то тебя следует дисквалифицировать на два года. Массажный крем… Ага, здорово», — написал финалист Уимблдона в соцсети Х.

Симона Халеп:

«Кто бы ни поступил с тобой несправедливо, он остается в долгу не перед тобой, а перед самим собой», — написала Халеп, процитировав бывшего премьер-министра Румынии Николае Йорге.

Легенда тенниса Джон Макинрой:

«Я понимаю, что теннис проверяют на допинг чаще, чем любой другой вид спорта. Новость появилась только что, и сейчас она шокирует. Особенно то, что это произошло в марте, с тех пор прошло полгода, а мы об этом впервые узнали.

Не знаю, как они разделяют то, что некоторые игроки говорят о непреднамеренности и их дисквалифицируют, в то время как других — нет. Халеп сказала, что не знала об употреблении допинга, и ее отстранили на 18 месяцев. Синнер сказал то же самое, а его не отстранили.

С точки зрения игроков очевидно, что им хочется одинаковых решений. Этот парень — первая ракетка мира. Это очень неожиданные новости для нас», — цитирует семикратного победителя турниров «Большого шлема» Tennis now,.

Канадский теннисист Денис Шаповалов:

«Не могу представить, что сейчас чувствует каждый второй игрок, отстраненный за употребление запрещенных веществ. Для разных игроков — разные правила», — написал сын советских спортсменов.

Легенда тенниса Крис Эверт:

«Думаю, топ-игроков защищают. Под защитой я подразумеваю то, что все держат это в секрете несколько месяцев. Если ты топ-теннисист, то о некоторых вещах не говорят, потому что игроки не хотят внимания медиа. Все равно через три месяца все станет известно. Так что я думаю, что есть определенная защита, если сравнивать с тем, что вы были бы Джо Смитом, занимающим 400-е место в мире», — поделилась мнением 18-кратная победительница турниров «Большого шлема».

Глава Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) Ахмад Нассар:

«Игроки, которые выигрывают апелляции о нарушении антидопинговых правил, как правило, хорошие. Но у нас должны быть четкие, последовательные процессы для всех игроков. Независимо от того, на первом, сотом или тысячном месте находится игрок, мужчина он или женщина. И неважно, какой регион мира они называют домом», — написал он.

Австралийский теннисист Джон Миллман:

«Прежде чем делать поспешные выводы, вам следует знать, что у Синнера было в организме менее миллиардной доли грамма. Я верю ему на все 100%. Может быть, нам следует изменить пороговое значение с учетом загрязнения. И наконец, почему поднялся такой шум, когда мы позволяем спортсменам во всех видах спорта, включая теннис, злоупотреблять разрешениями на терапевтическое использование?» — написал четвертьфиналист US Open.

Французский теннисист Люка Пуй:

«Может, хватит держать нас за дураков? ..» — написал обладатель Кубка Дэвиса

Бывший теннисист, ныне комментатор и тренер Томас Карбонель:

«Ужасные новости для тенниса. Ему повезло, что у руля ATP оказались соотечественники. У того, у кого есть друг, есть сокровище», — написал испанец, победитель «Ролан Гаррос» в миксте.

Американский теннисист Теннис Сандгрен:

«Это нелепо. Можно оборжаться, пассивные стероиды через массаж? ATP всегда приглядывала за своими источниками заработка. Хорошо для бизнеса, но плохо для прозрачности и честности», — написал двукратный четвертьфиналист Australian Open.

Португальский теннисист Гастон Элиас:

«Теннис официально превратился в шутку!» — написал он.

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Руслан Алиев
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