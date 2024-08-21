«Не держите нас за дураков». Лучшего теннисиста не отстранили за стероиды

Первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации после двух положительных тестов на допинг. Почему 23-летнего итальянца не наказали за стероиды и как на это отреагировали звезды тенниса

Янник Синнер (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка мира Янник Синнер угодил в крупнейший допинговый скандал в мужском теннисе со времен Андре Агасси. Допинг-тесты итальянца в марте дважды показали положительный результат на запрещенное вещество клостебол в низких концентрациях, сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).

Это произошло 10 марта перед турниром серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), а также восемь дней спустя во внесоревновательный период. Итальянца временно отстранили перед «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, но он оспорил это решение и в итоге выступил на турнире, где дошел до финала. Однако широко известно о положительных результатах стало только 20 августа, что вызвало недоумение в теннисном сообществе.

После многомесячного разбирательства 23-летний Синнер был признан невиновным, в связи с чем избежал дисквалификации.

Это уже второй подряд громкий допинг-скандал с теннисистом, который тренируется у австралийца Даррена Кэхилла. Ранее в тесте экс-первой ракетки мира Симоны Халеп был обнаружен роксадустат, из-за чего румынка была отстранена в 2022 году. В 2024 году Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию Халеп с четырех лет до девяти месяцев, в связи с чем она смогла возобновить карьеру. ITIA добивалось шестилетнего отстранения румынки.

Кэхилл подчеркнул, что произошедшее с Синнером — случайность. «Ему просто не повезло оказаться в неудачной ситуации. Все узнали правду, он невиновен, с его стороны не было никакой халатности», — цитирует Кейхилл корреспондент ESPN Бен Ротенберг в соцсети Х.

Тренер подчеркнул, что история с допинговым скандалом сказалась на результатах Синнера. «Вы могли заметить большие изменения в его физическом состоянии и эмоциях на корте, это измотало его физически и ментально, он заболел тонзиллитом и пропустил Олимпиаду», — рассказал Кэхилл.

Что такое клостебол?

Клостебола ацетат — это «синтетический анаболико-андрогенный стероид (ААС), имеющий близкое структурное сходство с тестостероном». Всемирное антидопинговое агентство (WADA) относит клостебол к «неспецифическим веществам», при обнаружении которых обязательно следует временное отстранение.

Стероид считается «слабым» и используется для «лечения заболеваний, связанных с мышечной атрофией, остеопороза, тяжелых ожогов и некоторых видов анемии».

В анализах итальянских теннисистов и ранее обнаруживали клостебол. В 2021 году временно отстранили Матильду Паолетти и Мариано Таммаро, которым на тот момент было по 17 лет.

Почему Синнера не отстранили за допинг?

В первом образце был зафиксирован клостебол уровне 76 пг (пикограмм) на миллилитр, во втором — 86 пг. Один пикограмм равен одной триллионной грамма.

После каждого положительного теста применялось временное отстранение. В обоих случаях Синнер успешно смог его обжаловать и продолжил играть. Теннисист объяснил, что вещество попало в его организм в результате контакта с физиотерапевтом Джакомо Нальди, который наносил безрецептурный спрей (доступный в Италии) с содержанием клостебола на собственную кожу, чтобы обработать небольшую рану.

Согласно расследованию ITA, спрей приобрел физиотерапевт теннисиста Умберто Феррарой. Он купил препарат под торговой маркой Trofodermin в феврале.

Позднее Нальди порезался скальпелем, который он использовал для лечения мозолей на ногах Синнера. Нальди использовал спрей Trofodermin для лечения пореза. Как утверждается в расследовании, он «не проверил содержимое спрея и не увидел, что на этикетке баллончика было написано «клостебол». Нальди наносил препарат с 5 по 13 марта. В этот период он ежедневно проводил Синнеру сеансы массажа.

Физиотерапевт Синнера Джакомо Нальди с перебинтованным пальцем после пореза.

Профессор Дэвид Коуэн, которому ITA поручил рассмотреть объяснения Синнера, указал на очень низкое содержание запрещенного вещества в анализе итальянца.

«Даже если бы введение было преднамеренным, то незначительные дозы, которые, вероятно, были введены, не оказали бы какого-либо значимого допингового или улучшающего результаты воздействия на игрока», — подчеркнул эксперт.

В заявлении ITIA отмечалось, что после «тщательного расследование и в соответствии с независимыми научными рекомендациями» принято решение, что нарушение не было преднамеренным».

В итоге независимый трибунал принял решение об отсутствии вины или халатности со стороны теннисиста, что привело к отсутствию дисквалификации. Однако Синнер потеряет призовые и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала — $325 тыс. и 400 очков.

Как отреагировала ATP

В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) заявили, что «обнадежены тем, что не было обнаружено никакой вины или халатности со стороны Янника Синнера».

«Мы также хотели бы отметить надежность процесса расследования и независимую оценку фактов в рамках Теннисной антидопинговой программы (TADP), что позволило ему продолжить соревноваться, — говорится в заявлении ATP. — Это был сложный вопрос для Янника и его команды, и он подчеркивает необходимость для игроков и их окружения проявлять максимальную осторожность при использовании продуктов или методов лечения. Честность имеет первостепенное значение в нашем виде спорта».

Как отреагировали теннисисты и эксперты

Австралийский теннисист Ник Кирьос:

«Смехотворно, было ли это случайно или запланировано. Когда тебя дважды ловят на запрещенном веществе (стероиде), то тебя следует дисквалифицировать на два года. Массажный крем… Ага, здорово», — написал финалист Уимблдона в соцсети Х.

Симона Халеп:

«Кто бы ни поступил с тобой несправедливо, он остается в долгу не перед тобой, а перед самим собой», — написала Халеп, процитировав бывшего премьер-министра Румынии Николае Йорге.

Легенда тенниса Джон Макинрой:

«Я понимаю, что теннис проверяют на допинг чаще, чем любой другой вид спорта. Новость появилась только что, и сейчас она шокирует. Особенно то, что это произошло в марте, с тех пор прошло полгода, а мы об этом впервые узнали.

Не знаю, как они разделяют то, что некоторые игроки говорят о непреднамеренности и их дисквалифицируют, в то время как других — нет. Халеп сказала, что не знала об употреблении допинга, и ее отстранили на 18 месяцев. Синнер сказал то же самое, а его не отстранили.

С точки зрения игроков очевидно, что им хочется одинаковых решений. Этот парень — первая ракетка мира. Это очень неожиданные новости для нас», — цитирует семикратного победителя турниров «Большого шлема» Tennis now,.

Канадский теннисист Денис Шаповалов:

«Не могу представить, что сейчас чувствует каждый второй игрок, отстраненный за употребление запрещенных веществ. Для разных игроков — разные правила», — написал сын советских спортсменов.

Легенда тенниса Крис Эверт:

«Думаю, топ-игроков защищают. Под защитой я подразумеваю то, что все держат это в секрете несколько месяцев. Если ты топ-теннисист, то о некоторых вещах не говорят, потому что игроки не хотят внимания медиа. Все равно через три месяца все станет известно. Так что я думаю, что есть определенная защита, если сравнивать с тем, что вы были бы Джо Смитом, занимающим 400-е место в мире», — поделилась мнением 18-кратная победительница турниров «Большого шлема».

Глава Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) Ахмад Нассар:

«Игроки, которые выигрывают апелляции о нарушении антидопинговых правил, как правило, хорошие. Но у нас должны быть четкие, последовательные процессы для всех игроков. Независимо от того, на первом, сотом или тысячном месте находится игрок, мужчина он или женщина. И неважно, какой регион мира они называют домом», — написал он.

Австралийский теннисист Джон Миллман:

«Прежде чем делать поспешные выводы, вам следует знать, что у Синнера было в организме менее миллиардной доли грамма. Я верю ему на все 100%. Может быть, нам следует изменить пороговое значение с учетом загрязнения. И наконец, почему поднялся такой шум, когда мы позволяем спортсменам во всех видах спорта, включая теннис, злоупотреблять разрешениями на терапевтическое использование?» — написал четвертьфиналист US Open.

Французский теннисист Люка Пуй:

«Может, хватит держать нас за дураков? ..» — написал обладатель Кубка Дэвиса

Бывший теннисист, ныне комментатор и тренер Томас Карбонель:

«Ужасные новости для тенниса. Ему повезло, что у руля ATP оказались соотечественники. У того, у кого есть друг, есть сокровище», — написал испанец, победитель «Ролан Гаррос» в миксте.

Американский теннисист Теннис Сандгрен:

«Это нелепо. Можно оборжаться, пассивные стероиды через массаж? ATP всегда приглядывала за своими источниками заработка. Хорошо для бизнеса, но плохо для прозрачности и честности», — написал двукратный четвертьфиналист Australian Open.

Португальский теннисист Гастон Элиас:

«Теннис официально превратился в шутку!» — написал он.