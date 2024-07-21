Двукратный олимпийский чемпион в тройном прыжке завершил карьеру

Американец Кристиан Тейлор является одним из лучших атлетов в тройном прыжке в истории. Помимо двух золотых наград на Олимпиадах, он четырежды становился чемпионом мира

Кристиан Тейлор (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Двукратный олимпийский чемпион в тройном прыжке американец Кристиан Тейлор завершил карьеру в возрасте 34 лет. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Последним стартом для Тейлора стали соревнования в Гейнсвилле (штат Флорида) 19 июля, на которых он занял пятое место.

На счету Тейлора два золота на Олимпийских играх (2012, 2016), четыре раза он становился чемпионом мира (2011, 2015, 2017, 2019).

Его личный рекорд в 18,21 м остается вторым лучшим результатом в истории. Мировой рекорд (18,29 м, август 1995 года) принадлежит британцу Джонатану Эдвардсу.