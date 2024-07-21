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Двукратный олимпийский чемпион в тройном прыжке завершил карьеру

Двукратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Кристиан Тейлор завершил карьеру
Американец Кристиан Тейлор является одним из лучших атлетов в тройном прыжке в истории. Помимо двух золотых наград на Олимпиадах, он четырежды становился чемпионом мира
Кристиан Тейлор
Кристиан Тейлор (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Двукратный олимпийский чемпион в тройном прыжке американец Кристиан Тейлор завершил карьеру в возрасте 34 лет. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Последним стартом для Тейлора стали соревнования в Гейнсвилле (штат Флорида) 19 июля, на которых он занял пятое место.

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На счету Тейлора два золота на Олимпийских играх (2012, 2016), четыре раза он становился чемпионом мира (2011, 2015, 2017, 2019).

Его личный рекорд в 18,21 м остается вторым лучшим результатом в истории. Мировой рекорд (18,29 м, август 1995 года) принадлежит британцу Джонатану Эдвардсу.

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