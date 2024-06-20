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Спорт ,  
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Российская легкоатлетка пожаловалась на «пускающих на нее слюни» мужчин

Российская чемпионка Кнороз пожаловалась на «пускающих на нее слюни» мужчин
По словам Полины Кнороз, ей хочется внимания и к внешнему виду, и к внутреннему миру. «Я же не кукла», — говорит она
Полина Кнороз
Полина Кнороз (Фото: Sergey Elagin / Global look press)

Российская легкоатлетка Полина Кнороз в интервью Sports заявила, что ей встречаются мужчины, которые стоят и пускают слюни, глядя на нее.

«Хочется внимания и к внешнему виду, и к внутреннему миру. Я же не кукла. А встречаются мужики, которые стоят и просто пускают слюни, — это мерзко», — сказала она.

Спортсменка вспомнила, что однажды, гуляя с подругой, они наткнулись на трех русских парней, которые начали свистеть в ее адрес.

«Свист, какие-то звуки, «ой, а что это за киска». Фу! Так мерзко! Захотелось переодеться или вообще не выходить больше на улицу. И я не хочу, чтобы так ко мне относились и в секторе. Это до блевоты. Парни, в таких ситуациях представьте ваших мам или дочерей. Хотели бы, чтобы к ним так обращались?» — заявила Кнороз.

24-летняя Кнороз является чемпионкой России по прыжкам с шестом. На проходящих Играх БРИКС она одержала победу с результатом 4,80 м. Этот результат стал лучшим в ее карьере, до этого ею покорялась отметка в 4,75 м. Также в ее активе есть прыжок на 4,81 м в закрытых помещениях, который она совершила в 2022 году во Франции.

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Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
легкая атлетика Полина Кнороз

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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