Серебряный призер Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова завершила карьеру

Чемпионка мира Анжелика Сидорова заявила, что за последние несколько лет перестала получать удовольствие от легкой атлетики

Анжелика Сидорова (Фото: EPA / WU HONG)

Серебряный призер Олимпиады в прыжках с шестом Анжелика Сидорова объявила о завершении карьеры, об этом российская легкоатлетка сообщила в своем Telegram-канале.

«К сожалению, за последние несколько лет я совершенно перестала получать удовольствие от легкой атлетики. Так что, да, я официально завершаю свою спортивную карьеру. Я не вернусь в сектор», — написала Сидорова.

Призер Олимпиады-2020 добавила, что думала о завершении спортивной карьеры на протяжении года — с момента, как узнала о беременности.

«Думаю, многие из вас и так понимали, к чему идет дело и, кажется, пришла пора поставить точку. Весь год, с момента, как я узнала, что беременна, я уговаривала себя не торопиться, оставляла себе шанс передумать, но не вышло», — отметила легкоатлетка.

В сентябре 32‑летняя Сидорова стала мамой.

Спортсменка является серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Также в 2014-м году она завоевала серебряную медаль чемпионата Европы и в 2019 году легкоатлетка выиграла золото чемпионата мира в Дохе.