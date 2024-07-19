Украинским атлетам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины договорился с международными спортивными федерациями о том, что украинские спортсмены не будут приветствовать россиян во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава НОК Украины Вадим Гутцайт.
«Мы договорились с международными федерациями, где необходимо при встрече приветствовать, а также после матча приветствовать, что мы не приветствуем друг друга, не жмем руку. Мы предусмотрели этот вопрос и уже договорились», — цитирует Гутцайта «Интерфакс Украина».
РБК направил запрос в пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК) и в оргкомитет Олимпиады-2024.
В начале апреля Гутцайт говорил, что украинским спортсменам запретят совместные фото с россиянами на Олимпиаде.
В Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе примут участие 15 российских спортсменов.
Украинские спортсмены после начала спецоперации в феврале 2022 года отказываются от рукопожатий и совместных фотографий с россиянами во многих видах спорта, в том числе досрочно покидая церемонии награждения. Иногда это становилось нарушением правил, из-за чего возникали скандалы.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации