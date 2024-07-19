Украинским атлетам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде

Украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам во время Олимпиады

НОК Украины заявил о договоренности с международными федерациями, что украинским спортсменам не нужно будет приветствовать атлетов из России на Играх в Париже

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины договорился с международными спортивными федерациями о том, что украинские спортсмены не будут приветствовать россиян во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава НОК Украины Вадим Гутцайт.

«Мы договорились с международными федерациями, где необходимо при встрече приветствовать, а также после матча приветствовать, что мы не приветствуем друг друга, не жмем руку. Мы предусмотрели этот вопрос и уже договорились», — цитирует Гутцайта «Интерфакс Украина».

РБК направил запрос в пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК) и в оргкомитет Олимпиады-2024.

В начале апреля Гутцайт говорил, что украинским спортсменам запретят совместные фото с россиянами на Олимпиаде.

В Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе примут участие 15 российских спортсменов.

Украинские спортсмены после начала спецоперации в феврале 2022 года отказываются от рукопожатий и совместных фотографий с россиянами во многих видах спорта, в том числе досрочно покидая церемонии награждения. Иногда это становилось нарушением правил, из-за чего возникали скандалы.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.