Австралийскому атлету ампутировали часть пальца ради участия в Олимпиаде

Член сборной Австралии по хоккею на траве Мэтт Доусон сломал безымянный палец на правой руке и предпочел ампутировать пораженную часть, а не накладывать гипс, чтобы успеть восстановиться к старту Игр в Париже

Мэтт Доусон (Фото: Brendon Thorne / Getty Images)

Член сборной Австралии по хоккею на траве Мэтт Доусон согласился на ампутацию части пальца руки ради участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте Игр.

Доусон сломал безымянный палец правой руки незадолго до старта Олимпиады. Однако 30-летний хоккеист, серебряный призер ОИ-2020, предпочел ампутировать пораженную часть, а не накладывать гипс, чтобы гарантировать, что он сможет сыграть в Париже. Сборная Австралии проведет первый матч 27 июля против Аргентины.

«Я принял осознанное решение с пластическим хирургом не только ради возможности играть в Париже, но и для жизни после. Лучшим вариантом было для меня ампутировать верхнюю часть пальца. <...> Надеюсь, мне не понадобится слишком много времени, чтобы вернуться в форму», — сказал Доусон.

Тренер сборной Австралии Колин Бэтч назвал решение Доусона невероятным проявлением преданности делу. «Доусон уже вернулся к тренировкам. Он, конечно, установил высокую планку для тех, кто в будущем сломает палец. Он принял это решение и, очевидно, действительно полон решимости сыграть в Париже», — отметил Бэтч.

Это уже не первый раз, когда Доусон сталкивается с серьезной травмой. Он чуть не потерял глаз после того, как шесть лет назад его ударили клюшкой.