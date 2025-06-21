«Торпедо» не снимется с чемпионата РПЛ, несмотря на арест владельца клуба

Адвокат Александр Добровинский заявил, что перед заседанием суда владелец «Торпедо» Леонид Соболев первым делом сказал, что команда должна играть в РПЛ

Фото: телеграм-канал ФК «Торпедо»

Московское «Торпедо» не намерено сниматься с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на арест владельца клуба Леонида Соболева. Об этом ТАСС заявил адвокат Соболева Александр Добровинский.

«Это позиция моего доверителя. Перед заседанием Соболев первым делом заявил, что команда должна играть [в РПЛ]», — сказал Добровинский.

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Соболеву и директору «Торпедо» Валерию Скородумову вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Мещанский суд Москвы 21 июня арестовал их на два месяца.

По версии следствия, Соболев и Скородумов в период с марта по май 2025 года предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» денежные вознаграждения в сумме свыше 1 млн руб. за выполнение определенных действий. Среди них — обеспечение победы своей команде, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

В РФС ранее заявили, что проведут проверку по делу о взятке судье. «Торпедо» по итогам прошедшего сезона вернулось в РПЛ через два года после вылета.