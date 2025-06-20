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Спорт ,  
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Руководителей «Торпедо» обвинили во взятке арбитру за три матча

МВД: владелец и директор «Торпедо» обвиняются во взятке в 1 млн руб. арбитру
Владельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и директору клуба Валерию Скородумову вменяется оказание противоправного влияния на результаты матчей

Руководителей «Торпедо» обвинили во взятке арбитру за три матча
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Владельцу московского «Торпедо» Леониду Соболеву и директору футбольного клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в подкупе арбитра на сумму в 1 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ч. 2 ст. 184 УК) Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

«По версии следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием «Торпедо» денежные вознаграждения в сумме свыше 1 млн руб. за выполнение определенных действий. Среди них — обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока», — сказал Волк.

По предварительным данным, фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр, имя которого не уточняется.

Соболева и Скородумова задержали в ночь на 20 июня. Против них заведено уголовное дело, по данным источников РБК, их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (ст. 184 УК ч. 2, оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.

В РФС заявили, что проведут проверку по делу о взятке судье, в «Торпедо» напомнили о презумпции невиновности и отметили, что текущая операционная деятельность клуба продолжается в штатном режиме.

«Торпедо» по итогам прошедшего сезона вернулось в Российскую премьер-лигу (РПЛ) через два года после вылета.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Торпедо Москва коррупция взятка МВД Леонид Соболев
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