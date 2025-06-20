Алаев допустил изменение состава РПЛ из-за дела «Торпедо»
Российская премьер‑лига (РПЛ) внимательно следит за ходом разбирательства дела о взятке судье от владельца и директора московского «Торпедо». Об этом заявил глава РПЛ Александр Алаева, которого цитирует пресс-служба лиги.
«РПЛ строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям в спортивной среде. Подобные инциденты подрывают основы честной конкуренции, спортивного принципа и доверия к спорту в целом», — сказал Алаев.
Глава РПЛ отметил, что разбирательство в отношении руководства «Торпедо» проводится относительно соревнования, организатором и оператором которого Российская премьер-лига не является.
«В случае если итоги расследования и рассмотрения дела КДК повлияют на состав участников РПЛ сезона 2025/26, мы совместно с коллегами из РФС будем искать наиболее справедливое решение, которое позволит провести чемпионат с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры», — добавил Алаев.
Владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова задержали в ночь на 20 июня. Против них заведено уголовное дело, по данным источников РБК, их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (ст. 184 УК ч. 2, оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Максимальное наказание по этой статье составляет до 7 лет лишения свободы.
В РФС заявили, что проведут проверку по делу о взятке судье, в «Торпедо» напомнили о презумпции невиновности и отметили, что текущая операционная деятельность клуба продолжается в штатном режиме.
«Торпедо» по итогам прошедшего сезона вернулось в РПЛ через два года после вылета.
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