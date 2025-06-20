 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Фламенго РЖ Челси 1 3,6 x 3,3 2 2,25 Футбол Клубный ЧМ. США Бавария Бока Хуниорс 1 1,32 x 5,6 2 10 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Пачука 1 1,27 x 5,7 2 11 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Айн Абу-Даби 1 1,07 x 12,5 2 27 Футбол Клубный ЧМ. США Сиэтл Саундерс ПСЖ 1 20 x 8 2 1,14 Футбол Клубный ЧМ. США Атлетико Ботафого РЖ 1 1,65 x 3,65 2 5,6 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Майами Палмейрас СП 1 6,4 x 2,3 2 2,17 Футбол Клубный ЧМ. США Порту Аль-Ахли Каир 1 1,7 x 4,05 2 4,5 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,1 x 51 2 1,77 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Алаев допустил изменение состава РПЛ из-за дела «Торпедо»

Владельце и директора московского клуба обвиняют в подкупе судьи. Александр Алаев подчеркнул, что РПЛ строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям в спортивной среде
Александр Алаев
Александр Алаев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Российская премьер‑лига (РПЛ) внимательно следит за ходом разбирательства дела о взятке судье от владельца и директора московского «Торпедо». Об этом заявил глава РПЛ Александр Алаева, которого цитирует пресс-служба лиги.

«РПЛ строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям в спортивной среде. Подобные инциденты подрывают основы честной конкуренции, спортивного принципа и доверия к спорту в целом», — сказал Алаев.

Глава РПЛ отметил, что разбирательство в отношении руководства «Торпедо» проводится относительно соревнования, организатором и оператором которого Российская премьер-лига не является.

«В случае если итоги расследования и рассмотрения дела КДК повлияют на состав участников РПЛ сезона 2025/26, мы совместно с коллегами из РФС будем искать наиболее справедливое решение, которое позволит провести чемпионат с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры», — добавил Алаев.

В «Торпедо» отреагировали на задержание владельца клуба по делу о взятке
Спорт
Фото:телеграм-канал ФК «Торпедо»

Владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова задержали в ночь на 20 июня. Против них заведено уголовное дело, по данным источников РБК, их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (ст. 184 УК ч. 2, оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Максимальное наказание по этой статье составляет до 7 лет лишения свободы.

В РФС заявили, что проведут проверку по делу о взятке судье, в «Торпедо» напомнили о презумпции невиновности и отметили, что текущая операционная деятельность клуба продолжается в штатном режиме.

«Торпедо» по итогам прошедшего сезона вернулось в РПЛ через два года после вылета.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Торпедо Москва Александр Алаев Российская премьер-лига (РПЛ)
Материалы по теме
РФС проведет проверку по делу о взятке судье от владельца «Торпедо»
Спорт
Владельца и главу «Торпедо» задержали по делу о взятке судье
Спорт
Против владельца и главы «Торпедо» возбудили дело о взятке судье
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,47) Инвестиции, 08:58 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 78,48 (-0,23) Инвестиции, 08:58
На ПМЭФ-25 представили новый делюкс-квартал в Санкт-Петербурге Отрасли, 14:20
ВТБ инвестирует ₽72,7 млрд в инфраструктуру новых регионов России Технологии и медиа, 14:19
Как работает гарантийная поддержка предпринимателей в столице Отрасли, 14:19
«Облако подвело нас». Tether представит новый локальный менеджер паролей Крипто, 14:18
Власти отложили введение льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет Финансы, 14:16
На ПМЭФ рассказали о запуске Стандарта общественного капитала бизнеса Отрасли, 14:12
Собянин назвал сроки завершения строительства космического центра в Филях Технологии и медиа, 14:12
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Даниил Медведев впервые с марта вышел в полуфинал турнира ATP Спорт, 14:11
Россия и Украина обменялись пленными Политика, 14:11
Захарова сообщила, где нашли детей, в похищении которых обвиняли Россию Политика, 14:10
ПСБ поможет возродить легендарную Ялтинскую киностудию Пресс-релиз, 14:07
Умер конструктор и создатель ПВО Москвы Яков Безель Технологии и медиа, 14:05
Трехкратная чемпионка мира Сакамото завершит карьеру после Олимпиады Спорт, 14:05
Зачем вводится новый национальный стандарт для бизнеса Отрасли, 14:05