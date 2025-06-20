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Спорт ,  
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РФС проведет проверку по делу о взятке судье владельцем «Торпедо»

Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что организация оказывает полную поддержку правоохранительным органам. По данным РБК, руководство «Торпедо» подозревают в даче взятки
Максим Митрофанов
Максим Митрофанов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский футбольный союз (РФС) проведет проверку по делу о взятке судье владельцем и директором московского «Торпедо». Об этом журналистам заявил генсек РФС Максим Митрофанов.

«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. В последние годы юрисдикционными органами РФС были дисквалифицированы десятки футболистов и функционеров за различные этические нарушения. Нельзя забывать и дело «Чайки», первое в России уголовное дело о договорном матче, в расследовании которого РФС принимал активное участие», — заявил он «РБК Спорт».

По словам Митрофанова, он дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки и дальнейшей передачи дела в контрольно-дисциплинарный комитет.

«Наша конечная цель — нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола», — добавил Митрофанов.

Владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова задержали в ночь на 20 июня. Против них заведено уголовное дело, по данным источников РБК, их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (ст. 184 УК ч. 2, оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Максимальное наказание по этой статье составляет до 7 лет лишения свободы.

«Торпедо» по итогам прошедшего сезона вернулось в Российскую премьер-лигу (РПЛ) через два года после вылета.

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Футбол Российский футбольный союз (РФС) Максим Митрофанов ФК Торпедо Москва Леонид Соболев коррупция
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