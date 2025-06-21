Суд арестовал владельца «Торпедо» на два месяца

Леонид Соболев подозревается в даче взятки футбольному арбитру за победу своей команды

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Мещанский суд Москвы арестовал владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева на два месяца, следует из карточки дела.

Суд удовлетворил ходатайство следствия.

Соболев и другие фигуранты дела не признают свою вину по делу о подкупе арбитра, отмечает ТАСС.

Соболева и директора «Торпедо» Валерия Скородумова задержали в ночь на 20 июня. Против них возбуждено уголовное дело об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ч. 2 ст. 184 УК). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. В деле еще есть третий подозреваемый — бухгалтер «Торпедо» Елена Волкова.

По версии следствия, подозреваемые предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку в сумме свыше 1 млн руб., в частности, за обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. По предварительным данным, они пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр, имя которого не уточняется.