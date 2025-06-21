Легендарный клуб под следствием. Кого в России ловили на договорняках

Руководителей московского футбольного «Торпедо» задержали по обвинению в попытке подкупа судьи. Кого еще ловили на «договорняках» — в материале «РБК Спорт»

Футбольный клуб «Торпедо» (Фото: ФК «Торпедо»)

Владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора московского футбольного клуба Валерия Скородумова задержали в ночь на 20 июня. По данным источников РБК, их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (ч. 2 ст. 184 УК, оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

По данным телеграм-канала Baza, руководство «Торпедо» обвиняют в попытке давления на судью из Московской области Максима Перезву. В минувшем сезоне он отсудил три матча с участием «Торпедо» — все домашние игры в ФНЛ.

При судействе Перезвы «Торпедо» сыграло вничью 22 марта с «Родиной» и 21 апреля с «Уралом». При этом во втором тайме встречи с «Уралом» был удален футболист московского клуба. А 11 мая «Торпедо» обыграло «Шинник», который остался в меньшинстве на 40-й минуте.

В «Торпедо» после задержания подчеркнули, что операционная деятельность клуба и подготовка команды к новому сезону продолжаются в штатном режиме.

В клубе также напомнили о «фундаментальном принципе презумпции невиновности» и отметили, что «уверены в своем будущем и приложат все усилия, чтобы защитить деловую репутацию клуба и обеспечить его устойчивое развитие».

По итогам прошедшего сезона «Торпедо» вернулось в Российскую премьер-лигу спустя два года. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что проведут проверку по делу о взятке судье владельцем и директором московского «Торпедо».

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал, что дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки и дальнейшей передачи дела в контрольно-дисциплинарный комитет. О возможных санкциях в отношении команды он не рассказал.

Это не первый громкий скандал о договорном матче в российском футболе за последние годы. Кого еще ловили на «договорняках» и как в российском футболе борются с ними — в материале «РБК Спорт».

В правилах ФИФА существует понятие Match fixing — это спортивное соревнование, исход которого заранее предопределен в результате сговора между участниками (игроками, тренерами, судьями и т.д.) или третьей стороной, такой как букмекер. В России договорным матчем принято считать игру, в которой был сговор двух команд. Однако в декабре 2020 года договорным был признан матч «Чайка» — «Дружба», где был доказан сговор руководителя «Чайки» с судейской бригадой и инспектором матча.

Дело о договорняке с участием «Крыльев Советов»

В конце 2023 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» задолжал 36 млн руб. за помощь в судействе.

Федорищев рассказал, что о долге ему сообщил один из функционеров футбольного клуба. «Он сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за «Крылья». Вот у нас есть еще один долг — это порядка 36 млн руб. Я у него спросил: «А на что?». Он сказал: «Вы знаете, я не могу вам сказать, потому что преступление». В конце концов, он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 млн неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», — заявил Федорищев.

В январе по заявлению Федорищева о коррупции в судейском корпусе российского футбола было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

После заявлений Федорищева клубы РПЛ направили ему коллективное письмо с требованием предоставить доказательства его заявлений о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе. Руководство РПЛ подчеркнуло, что подобные обвинения без доказательств наносят непоправимый вред репутации лиги, клубов и их болельщиков. Лига выразила готовность участвовать в расследовании, направить обращения в Российский футбольный союз (РФС) и правоохранительные органы, а также потребовала от губернатора предоставить конкретные факты.

Однако Федорищев отказался раскрывать подробности из-за следствия. Спустя полгода ситуация не изменилась — результаты расследования неизвестны, подробности дела не раскрываются.

Первое в России уголовное дело о договорняке

Бывшего исполнительного директора «Чайки» (Песчанокопское, Ростовская область) Олега Баяна 13 декабря 2023 года признали виновным в оказании противоправного влияния на результаты матчей в сезоне 2018/19. Его обвинили в том, что в октябре 2018 года он предлагал арбитрам 50–250 тыс. руб. за судейство в пользу «Чайки», а в мае 2019 года договорился с главным тренером «Черноморца» Хазретом Дышековым, что его команда проиграет за 500 тыс. руб.

По версии следствия, всего в сезоне 2018/19 Баян десять раз пытался подкупить арбитров. Из-за договорных матчей с участием «Чайки» были пожизненно отстранены четыре арбитра. Также за «влияние на результат матча» РФС на три года дисквалифицировал футболистов «Черноморца» Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова, а также на год — тренера Дышекова.

В 2021 году «Чайка» была переведена из ФНЛ в третий по значимости дивизион чемпионата России (ПФЛ). Также с 2020 года Баян был пожизненно отстранен от футбола по решению РФС, а Железнодорожный районный суд Воронежа назначил Баяну штраф в размере 1,8 млн руб.

Прокуратура Воронежской области 15 января не согласилась со штрафом, который назначили Баяну за подкуп футбольных судей, и попросила суд ужесточить приговор. Адвокат Баяна Дмитрий Чеботарев подтвердил подачу апелляции со стороны гособвинения, но, по его словам, пока не знает, насколько предлагается ужесточить приговор. Адвокат сообщил, что сам он также подал процедурную жалобу на приговор, но она не влияет на итоговое решение и не касается основного наказания.

Также адвокат Баяна отмечал, что судьи и игроки, пойманные на этом, продолжают свою деятельность, «и только мой подзащитный должен за все отвечать». В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что арбитры, принимавшие непосредственное участие в договорных матчах «Чайки», были пожизненно отстранены от футбола. В РФС добавили, что детальный анализ фигурировавших в деле арбитров показал отсутствие предвзятого судейства.

В марте Баян частично признал вину по предъявленным ему обвинениям. Суд 10 апреля ужесточил наказание функционеру, запретив ему два года заниматься деятельностью в профессиональном спорте. Прокуратора повторно обжаловала приговор, настаивая на ужесточении наказания до шести лет лишения свободы в колонии-поселении. Железнодорожный районный суд Воронежа 7 мая принял жалобу прокуратуры к рассмотрению.

Россия вторая по числу «подозрительных матчей»

В 2023 году аналитическая компания Sportradar, которая занимается сбором и анализом спортивных данных для букмекерских контор, национальных и международных федераций и медиакомпаний, выявила, что в России за 2022 год провели 92 подозрительных матча в разных видах спорта. Этот показатель является вторым в мире, лидером данного рейтинга оказалась Бразилия (152).

Спорные матчи были выявлены в 12 видах спорта и 92 странах на всех континентах. Самым популярным видом спорта среди договорняков, по данным Sportradar, является футбол. Следом расположился баскетбол, «другие виды спорта» и теннис. Реже всего «странные» игры встречаются в настольном теннисе. Sportradar заявлял, что специалисты компании следят за 850 тыс. игр в 70 видах спорта по всему миру.

В ходе исследования компания использовала искусственный интеллект. Нейросеть изучала изменения коэффициентов во время спортивных матчей. Алгоритм выявляет нарушения в схемах ставок, например всплеск регистрации букмекерских счетов или большие перемещения денег.

Как в России борются с договорными матчами

Президент России Владимир Путин в марте 2022 года подписал закон, который направлен на борьбу с распространением инсайдерской информации и предотвращение конфликта интересов в спорте.

Согласно документу в законе закрепляются понятия «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерская информация». Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой люди, состоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с организатором соревнований или с организацией, а также участники соревнования заинтересованы в получении материальной выгоды или иного преимущества.

В августе того же года в Госдуму внесли законопроект о манипулировании спортивными соревнованиями. Согласно документу спортивные федерации и профессиональные лиги смогут получать информацию о заключенных пари на официальных спортивных соревнованиях спортсменами, судьями, тренерами, руководителями спортивных команд и спортивными агентами.

Инициатор законопроекта председатель комитета по спорту Дмитрий Свищев отметил, что изменения в законодательстве призваны продолжить борьбу с договорными матчами. Госдума и Совфед одобрили поправки, в июне 2023 года Путин подписал закон.

Кто рассказывал о сдаче игр

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко признавался, что за свою карьеру принимал участие по меньшей мере в двух договорных матчах. Ход одного из этих матчей он описал, не упоминая при этом названия клубов. До перехода в «Спартак» футболист играл за украинский «Днепр».

По словам Калиниченко, его команда боролась за выживание, ей была необходима победа, но забить не удавалось. «У всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали, и тот тащит все как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил. Но нужен еще, а воротчик прям задолбал!» — написал он.

Калиниченко отметил, что у его команды ничего не получалось, пока она не заработала аут возле ворот соперника. «Защитник, который меня «опекал», мне прямым текстом говорит: «Беги!» — и открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой «опекун» втупую валит меня сзади. Пенальти!» — рассказал он.

При этом никто из одноклубников Калиниченко исполнять удар не хотел. «В общем, забили мы тот пенальти… Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда… Ну и премиальных, естественно, никто за эту «игру» не предлагал», — добавил он.

Также о многократных участиях в договорных матчах рассказывал бывший нападающий «Текстильщика» и «Сатурна» Сергей Наталушко, который провел в камышинской команде 18 сезонов.

По словам футболиста, бывали случаи, когда игру «сдавала» целиком вся команда. «Я не боюсь об этом говорить, но это же не только меня касается — многих людей. То, что такие моменты были, могу сказать точно. Чтобы вся команда сдавала игру — это единичные случаи. А насчет отдельных товарищей подозрения иногда возникали. Если сдает, грубо говоря, вратарь, пара защитников и еще кто-то — ничего не докажешь».

В период с 1992 по 1996 год Наталушко вместе с «Текстильщиком» играл в высшем дивизионе чемпионата России. Позднее он отыграл еще два сезона в премьер-лиге за раменский «Сатурн» (1999–2000).

Кто был отстранен от футбола из-за договорняков

Первый договорняк в России

Первым зарегистрированным договорным матчем в России стала игра петербургского «Динамо» и владикавказского «Иристона». Встреча прошла в мае 1996 года в рамках 17-го тура второй лиги чемпионата России. «Динамо» уступило «Иристону» со счетом 3:4.

После матча капитан «Динамо» Николай Чураков признался главному тренеру Марку Рубину, что представители «Иристона» предлагали ему $1 тыс. за сдачу игры, но он отказался.

Руководство петербургского клуба сообщило об инциденте главе ПФЛ Николаю Толстых. В расследовании приняло участие МВД. Уже через месяц «Иристон» был исключен из структуры профессионального футбола. Однако до суда дело не дошло.

Игроки клуба РПЛ

В конце марта 2021 года Российский футбольный союз (РФС) заподозрил двух игроков команды «Тамбов» в причастности к договорным матчам. Ими оказались полузащитника клуба Дмитрий Герман и нападающий Александр Еркин.

Речь шла о матчах с «Краснодаром» и «Сочи». В домашней игре 22-го тура против краснодарской команды Дмитрий Герман вышел на поле в концовке встречи, заменив на 85-й минуте хавбека Азера Алиева, а в гостевом матче против «Сочи» провел весь матч в основном составе. В свою очередь, Александр Еркин отыграл концовку встречи против «Краснодара» (вышел на поле на 81-й минуте вместо хавбека Никиты Дроздова), а в выездной игре в Сочи не принял участия. Обе встречи «Тамбов» проиграл с разгромным счетом: 0:4 с «Краснодаром» и 0:5 в игре с «Сочи».

Позже «Тамбов» отстранил подозреваемых в сдаче матчей футболистов до окончания проверки. В начале апреля того же года стало известно, что оба игрока вернулись к тренировочному процессу с командой.

Однако Герман в том же году перешел в белорусскую «Волну», а Еркин — в «Туапсе», который в декабре 2021 года был переведен в любительский дивизион из-за умышленного предоставления недостоверной информации и использование поддельных документов.

Тренер молодежной команды

Из-за организации договорного матча в декабре 2022 года КДК РФС отстранил от любой связанной с футболом деятельности руководителя программы развития молодежного футбола и тренера-преподавателя «Нефтехимика» Владислава Французова на три года.

РФС не уточнил, о каком матче или турнире идет речь. Помимо дисквалификации специалист, возглавляющий ДЮСШ клуба, был оштрафован на 100 тыс. руб.

При этом в январе 2023 года Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу Французова. Специалисту оставили один год в реальном исполнении спортивной санкции, а два года будут считать условным исполнением спортивной санкции. Также штраф на 100 тыс. руб. не изменился.

Пожизненное отстранение от футбола

Один из ярких инцидентов за последние годы произошел в октябре 2022 года в Белгороде. «Салют» на домашнем стадионе обыграл «СКА‑Хабаровск‑2» со счетом 3:1 в матче Второй лиги (третий по значимости дивизион). Однако позже КДК выявил факт договорного характера матча между клубами.

«Выяснилось, что был сговор между игроками и начальником команды «Ессентуки». Установили факты, что во время матча были получены денежные средства. Где и как проходил сговор, в какой гостинице, в каком номере города Белгород», — говорил глава КДК Артур Григорьянц.

КДК РФС 26 апреля пожизненно отстранил от футбольной деятельности четырех игроков. По словам Григорьянца, четверо футболистов «СКА‑Хабаровска‑2» принимали активное участие в расследовании, их освободили от ответственности.

В итоге КДК аннулировал результат матча и присудил «СКА‑Хабаровску-2» поражение со счетом 0:3. Футболистам хабаровского клуба Денису Деркунскому, Руслану Пидлисняку, игрокам «Ессентуков» Джоси Дзаурову и Зийадхану Маммадову, а также начальнику команды «Ессентуки» Юсупу Магомедову было пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью.

Договорняк с участием клуба Медиалиги

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности бывших футболистов «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева. Об этом сообщается на сайте РФС.

Она были наказаны за организацию договорного матча.

«Коломна» из Второй лиги 1 августа 2024 года проиграла со счетом 1:8 клубу Медиалиги «Амкалу» в матче первого раунда «пути регионов» Кубка России. Наказание было вынесено по итогам этой встречи.

К 18-й минуте «Коломна» проигрывала 0:2, на 19-й Симбаев был заменен. А после игры «Коломна» расторгла контракт с Симбаевым.

Результат матча «Амкал» — «Коломна» оставлен без изменений.

Молодежь подставила клуб РПЛ

Пять игроков нижегородского «Пари НН» были отстранены за договорные матчи в молодежном первенстве. Санкции приняты в отношении футболистов, игравших за молодежную команду «Пари НН» со сверстниками из «Ахмата» и ЦСКА в марте 2024 года.

Полузащитник Никита Милюков был отстранен от футбола пожизненно, Захар Мозин, Максим Галочкин, Павел Шалимов — на пять лет (из них четыре условно с испытательным сроком два года), Дениса Чупрунова отстранили на три года условно.

Результат игры с «Ахматом-М» (1:1) аннулирован, грозненской команде присудили победу со счетом 3:0, в игре с ЦСКА засчитан фактический счет (8:1 в пользу армейцев).