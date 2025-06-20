В «Торпедо» отреагировали на задержание владельца клуба по делу о взятке
Операционная деятельность «Торпедо» и подготовка команды к новому сезону продолжаются в штатном режиме. Об этом говорится в опубликованном в телеграм-канале московского клуба заявлении на фоне скандала с задержанием владельца команды.
Владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова задержали в ночь на 20 июня. Против них заведено уголовное дело, по данным источников РБК, их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (ч. 2 ст. 184 УК, оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).
«Наш клуб следит за ходом следствия и будет сотрудничать с компетентными органами в рамках закона. Хотим заверить всех, что текущая операционная деятельность ФК «Торпедо Москва» продолжается в штатном режиме», — говорится в заявлении.
Отмечается, что все спортивные и административные функции выполняются в полном объеме, как и финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом, сотрудниками и партнерами клуба.
В «Торпедо» также напомнили о «фундаментальном принципе презумпции невиновности» и отметили, что «уверены в своем будущем и приложат все усилия, чтобы защитить деловую репутацию клуба и обеспечить его устойчивое развитие».
«Торпедо» по итогам прошедшего сезона вернулось в Российскую премьер-лигу (РПЛ) через два года после вылета.
Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что организация оказывает полную поддержку правоохранительным органам.
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