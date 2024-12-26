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РФС наказал пятерых игроков за договорные матчи в молодежном первенстве

КДК РФС наказал пятерых игроков за договорные матчи в молодежном первенстве
Санкции вынесены в отношении игроков молодежной команды «Пари НН» за игры с «Ахматом» и ЦСКА в 2024 году. Главного организатора отстранили пожизненно, троих на год, еще один получил условное наказание

Пять игроков наказаны за договорные матчи в Молодежном первенстве России в 2024 году, в том числе один отстранен от футбола пожизненно. Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС, сообщается на сайте организации.

Санкции приняты в отношении футболистов, игравших за молодежную команду «Пари НН» со сверстниками из «Ахмата» и ЦСКА в марте 2024 года.

Полузащитник Никита Милюков был отстранен от футбола пожизненно, Захар Мозин, Максим Галочкин, Павел Шалимов — на пять лет (из них четыре условно с испытательным сроком два года), Дениса Чупрунова отстранили на три года условно.

Результат игры с «Ахматом-М» (1:1) аннулирован, грозненской команде присудили победу со счетом 3:0, в игре с ЦСКА засчитан фактический счет (8:1 в пользу армейцев).

«Игроки, которые получили меньшее наказание, пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Для них это решение станет серьезным уроком, но мы учли их раскаяние, поэтому, отбыв наказание, они смогут продолжить играть в футбол», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российский футбольный союз (РФС) КДК договорные матчи
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