РФС наказал пятерых игроков за договорные матчи в молодежном первенстве
Пять игроков наказаны за договорные матчи в Молодежном первенстве России в 2024 году, в том числе один отстранен от футбола пожизненно. Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС, сообщается на сайте организации.
Санкции приняты в отношении футболистов, игравших за молодежную команду «Пари НН» со сверстниками из «Ахмата» и ЦСКА в марте 2024 года.
Полузащитник Никита Милюков был отстранен от футбола пожизненно, Захар Мозин, Максим Галочкин, Павел Шалимов — на пять лет (из них четыре условно с испытательным сроком два года), Дениса Чупрунова отстранили на три года условно.
Результат игры с «Ахматом-М» (1:1) аннулирован, грозненской команде присудили победу со счетом 3:0, в игре с ЦСКА засчитан фактический счет (8:1 в пользу армейцев).
«Игроки, которые получили меньшее наказание, пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Для них это решение станет серьезным уроком, но мы учли их раскаяние, поэтому, отбыв наказание, они смогут продолжить играть в футбол», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.
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