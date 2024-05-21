РФС перенес рассмотрение дела пошутившего про «денежки на карту» игрока

В комитете РФС по этике заявили, что вопрос требует дополнительного всестороннего изучения и личного присутствия Руслана Безрукова. После победы над «Зенитом» игрок «Рубина» пошутил, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара»

Руслан Безруков (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Комитет РФС по этике перенес рассмотрение дела полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова, который пошутил о денежной премии от «Краснодара» после матча 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Об этом сообщил глава комитета Андрей Стукалов, его комментарий опубликован на сайте РФС.

Изначально комитет должен был рассмотреть это дело 21 мая.

«Словам Руслана Безрукова будет дана оценка на следующем заседании, так как вопрос требует дополнительного всестороннего изучения и личного присутствия игрока», — сказал Стукалов.

По словам Стукалова, Безруков 21 мая по уважительной причине не смог присутствовать на заседании. «Мы также запросили ряд материалов для разъяснения всех обстоятельств этого дела. Повторно вызвали футболиста. Проведем заседание, когда получим всю информацию и сможем детально рассмотреть дело», — заключил глава комитета.

Безруков 24 апреля после победы «Рубина» со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Краснодарский клуб борется с петербургским за чемпионство.

Глава РПЛ Александр Алаев говорил, что не видит оснований для наказания полузащитника «Рубина». Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что ему понравилась эта шутка, а вот президент РФС Александр Дюков назвал ее недопустимой.

В «Рубине» 8 мая сообщили, что приняли дисциплинарные меры против Безрукова, но не уточнили какие.