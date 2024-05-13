Глава РПЛ призвал заканчивать обсуждение шутки про «денежки на карту»

Глава РПЛ: уже забыли все про футбол, обсуждают только «денежки на карту»

Шутку футболиста «Рубина», предложившего «Краснодару» премировать его команду за победу над «Зенитом», обсудили не только в РПЛ и РФС, но и телезвезды. Глава лиги считает, что из-за нее все забыли про футбол

Александр Алаев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Президент РПЛ Александр Алаев, комментируя реакцию СМИ и звезд шоу-бизнеса на шутку футболиста «Рубина» про «денежки на карту», признался, что не хотел бы постоянно читать об этом. Об этом Алаев сказал «Спорт-Экспрессу».

Футболист «Рубина» Руслан Безруков после победы над «Зенитом» 24 апреля (2:0) сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара», который борется с петербуржцами за чемпионство.

Комик Гарик Харламов на это пошутил, что кубанской команде надо случайно не отправить деньги актеру Сергею Безрукову, а певица Ольга Бузова заявила, что в случае длительного отстранения футболист может «заскочить в десятый сезон «Слова пацана». Дело Безрукова 21 мая рассмотрит комитет по этике РФС.

«Надеюсь, что эта история скоро закончится. Я своего мнения не изменил. Мне кажется, футболист пошутил. По мнению кого-то, наверное, не очень удачно. Мне кажется, это распространенная футбольная шутка. <...> Уже забыли все про футбол, только это обсуждают. Мне бы хотелось обсуждать технико-тактические действия футболиста Безрукова», — сказал Алаев.

Глава РПЛ отметил, что ему интереснее следить за Безруковым на поле, чем постоянно читать о нем.

Ранее Алаев говорил, что не видит оснований для наказания игрока, председателю правления «Зенита» Александру Медведеву шутка понравилась, а глава РФС Александр Дюков назвал недопустимым юмор о денежном влиянии на результат матчей.

Лидером РПЛ за два тура до конца является «Динамо», которое на два очка опережает «Зенит» и на три «Краснодар».