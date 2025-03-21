Глава МОК выступила против отстранения от Игр из-за военных конфликтов
Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила Sky News, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за военных конфликтов.
Накануне на 144-й сессии МОК двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Ковентри была избрана новым президентом организации. 41-летняя зимбабвийка вступит в должность 24 июня.
«Я против, но думаю, что нужно рассматривать каждую ситуацию отдельно. Я бы хотела создать рабочую группу, которая попыталась бы разработать правила и руководящие принципы, которые мы как движение могли бы использовать для принятия решений, когда сталкиваемся с конфликтами», — сказала Ковентри.
Она отметила, что в Африке тоже есть ужасные конфликты и эта проблема никуда не исчезает.
По словам Ковентри, обязанность МОК заключается в том, чтобы обеспечить безопасность спортсменов во время Олимпийских игр, а также защитить и поддержать их. «Так что есть тонкий баланс. Но в конечном итоге я считаю, что для нашего движения лучше всего обеспечить, чтобы были представлены все спортсмены», — добавила она.
На вопрос, вернется ли Россия к зимним Играм 2026 года, Ковентри ответила: «Мы обсудим это с рабочей группой».
МОК пока рекомендовал допускать россиян только в нейтральном статусе, но не все международные федерации приняли соответствующие решения.
В летних Олимпийских играх 2024 года в Париже приняли участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, завоевав одно серебро (Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе в парах).
Из зимних олимпийских видов в нейтральном статусе россияне сейчас могут выступать в ски-альпинизме. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационном олимпийском турнире также в нейтральном статусе.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
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