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Олимпиада-2026 ,  
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Глава МОК выступила против отстранения от Игр из-за военных конфликтов

Новый глава МОК Ковентри: я против отстранения от Игр из-за военных конфликтов
Сюжет
Олимпиада-2026
Кирсти Ковентри считает, что для МОК лучше всего обеспечить представительство всех спортсменов на Играх. Она также отметила, что вопрос о возвращении России к полноценному участию в Олимпиаде обсудит рабочая группа
Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри (Фото: Fabrice Coffrini - Pool / Getty Images)

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила Sky News, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за военных конфликтов.

Накануне на 144-й сессии МОК двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Ковентри была избрана новым президентом организации. 41-летняя зимбабвийка вступит в должность 24 июня.

«Я против, но думаю, что нужно рассматривать каждую ситуацию отдельно. Я бы хотела создать рабочую группу, которая попыталась бы разработать правила и руководящие принципы, которые мы как движение могли бы использовать для принятия решений, когда сталкиваемся с конфликтами», — сказала Ковентри.

Новый президент МОК ответила на вопрос о возвращении россиян
Спорт
Кирсти Ковентри

Она отметила, что в Африке тоже есть ужасные конфликты и эта проблема никуда не исчезает.

По словам Ковентри, обязанность МОК заключается в том, чтобы обеспечить безопасность спортсменов во время Олимпийских игр, а также защитить и поддержать их. «Так что есть тонкий баланс. Но в конечном итоге я считаю, что для нашего движения лучше всего обеспечить, чтобы были представлены все спортсмены», — добавила она.

На вопрос, вернется ли Россия к зимним Играм 2026 года, Ковентри ответила: «Мы обсудим это с рабочей группой».

МОК пока рекомендовал допускать россиян только в нейтральном статусе, но не все международные федерации приняли соответствующие решения.

В летних Олимпийских играх 2024 года в Париже приняли участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, завоевав одно серебро (Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе в парах).

Из зимних олимпийских видов в нейтральном статусе россияне сейчас могут выступать в ски-альпинизме. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационном олимпийском турнире также в нейтральном статусе.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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Иван Витченко Иван Витченко
Международный олимпийский комитет (МОК) МОК Кирсти Ковентри отстранение спортсменов Олимпиада-2026
Кирсти Ковентри фото

Кирсти Ковентри

спортсменка, избранная глава МОК
16 сентября 1983 года
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