Новый президент МОК ответила на вопрос о возвращении россиян
Олимпийское движение должно определиться, как защитить и поддержать спортсменов из всех стран, участвующих в конфликтах, заявила на пресс-конференции избранная президентом МОК Кирсти Ковентри, отвечая на вопрос о возвращении россиян на турниры.
«Я верю в то, что в конечном счете нам нужно сделать все возможное, чтобы защитить и поддержать спортсменов из всех конфликтующих регионов», — сказала Ковентри.
По ее словам, «нужно собраться всем олимпийским движением и очень серьезно поговорить», как справляться с растущим числом конфликтов и поддержкой спортсменов из этих стран.
МОК пока рекомендовал допускать россиян только в нейтральном статусе, но не все международные федерации приняли соответствующие решения.
Ковентри, чемпионку Игр в Афинах и Пекине в плавании, 20 марта избрали новым президентом МОК, она вступит в должность в июне.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал Ковентри «лучшим президентом МОК для России». «Она не русофобка, не высказывалась против России. В своих заявлениях она всегда выступала за спорт и нейтралитет», — сказал Васильев Vseprosport.
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