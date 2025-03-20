Новый президент МОК ответила на вопрос о возвращении россиян

Кирсти Ковентри, отвечая на вопрос о россиянах, заявила, что МОК должен «серьезно поговорить» о том, как защитить интересы спортсменов из всех стран, находящихся в состоянии конфликта

Кирсти Ковентри (Фото: Milos Bicanski / Getty Images)

Олимпийское движение должно определиться, как защитить и поддержать спортсменов из всех стран, участвующих в конфликтах, заявила на пресс-конференции избранная президентом МОК Кирсти Ковентри, отвечая на вопрос о возвращении россиян на турниры.

«Я верю в то, что в конечном счете нам нужно сделать все возможное, чтобы защитить и поддержать спортсменов из всех конфликтующих регионов», — сказала Ковентри.

По ее словам, «нужно собраться всем олимпийским движением и очень серьезно поговорить», как справляться с растущим числом конфликтов и поддержкой спортсменов из этих стран.

МОК пока рекомендовал допускать россиян только в нейтральном статусе, но не все международные федерации приняли соответствующие решения.

Ковентри, чемпионку Игр в Афинах и Пекине в плавании, 20 марта избрали новым президентом МОК, она вступит в должность в июне.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал Ковентри «лучшим президентом МОК для России». «Она не русофобка, не высказывалась против России. В своих заявлениях она всегда выступала за спорт и нейтралитет», — сказал Васильев Vseprosport.