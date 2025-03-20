Президентом МОК впервые стала женщина

Выборы состоялись на 144-й сессии МОК на греческом курорте Коста Наварино. Для выбора нового президента оказалось достаточно одного тура голосования

Кирсти Ковентри (Фото: Fabrice Coffrini - Pool / Getty Images)

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана 11-м президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту.

Выборы состоялись на 144-й сессии МОК на греческом курорте Коста Наварино. Президент избирается на 8 лет. Ковентри сменила на этому посту немца Томас Баха, возглавлявшего МОК с 2013 года. Она вступит в должность президента 24 июня.

Из россиян участие в голосовании принял член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.