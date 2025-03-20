Президентом МОК впервые стала женщина
Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана 11-м президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту.
Выборы состоялись на 144-й сессии МОК на греческом курорте Коста Наварино. Президент избирается на 8 лет. Ковентри сменила на этому посту немца Томас Баха, возглавлявшего МОК с 2013 года. Она вступит в должность президента 24 июня.
Из россиян участие в голосовании принял член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Как проходят выборы МОК
Согласно регламенту, кандидату для победы нужно набрать абсолютное число голосов, то есть более 50% от числа выборщиков. В случае, если за один раунд такой результат не достигнут, кандидат, набравший наименьшее количество голосов, выбывает из борьбы, и назначается следующий тур. При этом самим кандидатам и выборщикам точные результаты голосования не оглашаются до окончания процесса.
В случае, если число кандидатов сократилось до двух, но они в ходе последнего тура набирают равное число голосов, назначается дополнительный раунд. Если по истечении двух таких раундов паритет сохраняется, право решающего голоса имеет действующий глава МОК.
Как только один из претендентов набирает абсолютное большинство голосов, нынешний президент МОК объявляет выборы законченными. После этого объявляется имя нового главы организации и оглашаются полные результаты выборов
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