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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Поздняков заявил о «погружении МОК в зазеркалье» и дискриминации россиян

Глава ОКР Поздняков заявил о внешнеполитическом заказе МОК против россиян
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
По словам главы Олимпийского комитета России, МОК уже два года последовательно пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии
Станислав Поздняков
Станислав Поздняков (Фото: Bulkin Sergey / Global look press)

Международный олимпийский комитет (МОК) практикует в отношении российских и белорусских спортсменов нелегитимные и антигуманные санкции, которые противоречат самой сути олимпизма, написал в своем телеграм-канале глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Лозанна уже два года последовательно дезавуирует и пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя в отношении российских и белорусских спортсменов нелегитимные и антигуманные санкции и запреты, дискриминацию по национальному признаку, которая противоречит самой сути олимпизма и безусловному праву спортсменов принимать участие в соревнованиях на равноправной основе», — заявил Поздняков.

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Фото:Global Look Press

Он отметил, что МОК раз за разом придумывает незаконные критерии для недопуска, а хартию, по словам Томаса Баха, при этом нарушает Олимпийский комитет России.

«Суммируя заявления последних двух дней со стороны МОК, складывается стойкое ощущение, что руководство этой организации погрузилось в глубокое зазеркалье, где меняются местами причинно-следственные связи, черное видится белым, а за реальность выдается какой-то параллельный мир», — считает Поздняков.

По его словам, МОК с самого начала открыто выбрал сторону политического конфликта и последовательно исполняет «внешний политический заказ на изоляцию российского спорта».

«Наконец, Томас Бах заявляет, что восстановление отношений между МОК и Россией зависит от ОКР. Неужели остались еще в мире спорта люди, которые, мысля адекватно, не понимают, что ключ к решению искусственно созданных противоречий в олимпийской семье, который всегда был в руках Лозанны, сегодня передан ею на другую сторону Атлантики? МОК, к сожалению, утратил свою самостоятельность и независимость, это четко отражается в зеркале мира. Поэтому все лозунги и декларации сегодня — из зазеркалья», — подытожил Поздняков.

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Бах в течение последних четырех дней сделал несколько заявлений относительно российского спорта и руководства страны. В интервью Le Monde он заявил, что агрессивность заявлений властей России в адрес МОК растет с каждым днем.

19 марта МОК призвал отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре. Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что на более позднем этапе исполком МОК может рассмотреть вопрос о санкциях в отношении спортсменов.

После этого Бах рассказал, что пока ничего не может сказать о возможных санкциях за участие в Играх дружбы, которые пройдут в России. Однако он отметил, что свои меры по поводу Игр дружбы может принять Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое решит, что они будут значить для ситуации с соответствием российского спорта всемирному кодексу, а также для участвующих спортсменов и национальных олимпийских комитетов.

19 марта директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод сообщил, что 12 российских спортсменов и семь белорусских отобрались на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По мнению Маклеода, в лучшем случае 36 россиян и 22 белоруса смогут получить путевки.

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