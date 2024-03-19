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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В МОК рассказали, сколько россиян смогут принять участие в Олимпиаде

МОК: 12 россиян уже отобрались на Олимпиаду-2024, максимум смогут 55
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В МОК заявили, что на Олимпиаду в Париже смогут отобраться максимум 55 российских спортсменов, пока это сделали 12 человек
Фото: imago / sportfotodienst / Global Look Press
Фото: imago / sportfotodienst / Global Look Press

Двенадцать российских спортсменов и семь белорусских отобрались на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом на пресс-конференции рассказал директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

По мнению Маклеода, в лучшем случае 36 россиян и 22 белоруса смогут получить путевки.

Максимальное количество путевок — 55 у россиян и 28 у белорусов. По словам Маклеода, маловероятно, что этого количества удастся достичь.

«Важно отметить, что эти цифры не учитывают специальный процесс проверки МОК, который будет окончательно определять возможность участия в Играх каждого конкретного нейтрального спортсмена», — сказал Маклеод.

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Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря сообщил о допуске россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

Россияне уже точно не смогут выступить в нескольких видах спорта из-за недопуска со стороны международных федераций (например, в конном спорте и легкой атлетике) и не допущены к командным дисциплинам.

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Президент России Владимир Путин 14 декабря призвал внимательно проанализировать критерии МОК и принять взвешенное решение по Олимпиаде в Париже, если «условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную».

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков говорил, что только единицы из российских спортсменов согласятся на участие в Играх на условиях МОК. В феврале ОКР предупредил спортсменов, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» МОК «может привести к нарушению российского законодательства».

Также Поздняков допустил, что для поездки на Игры от россиян могут потребовать осудить спецоперацию, но МОК это опроверг, заявив, что условия участия, названные в декабре, меняться не будут.

В феврале заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что на Игры могут отобраться до 100 российских атлетов. Вице-президент МОК Джон Коутс на прошлой неделе сказал, что в Париж смогут приехать около 40 спортсменов из России.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Международный олимпийский комитет (МОК)
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