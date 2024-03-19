Томас Бах заявил о растущей агрессии к МОК со стороны российского правительства

Бах заявил о растущей агрессии к МОК со стороны российского правительства

Глава МОК заявил, что агрессивные комментарии исходят от российских чиновников, которые называют его «фашистом» и «разрушителем Игр и олимпийского движения»

Томас Бах (Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images for AB Inbev)

Агрессивность правительства России в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) растет с каждым днем, заявил в интервью Le Monde глава МОК Томас Бах.

«По поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде был еще один вежливый сигнал от министра спорта России. С другой стороны, мы также видим очень агрессивный тон со стороны правительства. МОК вообще этого не комментирует, но агрессивность растет с каждым днем против МОК, против Игр, против меня самого», — сказал Бах.

На вопрос, что они говорят, Бах ответил: «Начиная от «фашиста» до «разрушителя Игр и олимпийского движения». Все это исходит от российских чиновников. Я не знаю, исходит ли это от самого Владимира Путина, я не заглядываю в Telegram каждый день, я не такой уж мазохист, но это исходит со всех уровней».

Бах не уточнил, кто именно называл его фашистом или разрушителем Игр.

Критерии МОК не позволят выступить на Олимпиаде в Париже спортсменам, которые поддержали спецоперацию на Украине или имеют контракты с армией и спецслужбами. Россияне смогут выступить в индивидуальных дисциплинах и не во всех видах спорта.

Министр спорта России Олег Матыцин ранее говорил, что спортсмены, которые завоевали право участвовать в Играх 2024 года, должны туда поехать.

Президент России Владимир Путин 18 марта, комментируя предложение главы Франции Эмманюэля Макрона о перемирии на Украине на время Олимпиады в Париже, заявил, что «международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения и подрывают сами основы международного спорта».

Олимпийский комитет России (ОКР) в феврале предупредил спортсменов, что согласие с текущими критериями допуска может привести к нарушению российского законодательства.

Бах в марте уже жаловался на «агрессивные заявления» российской стороны — это произошло через несколько дней после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил главу МОК в предательстве идеалов олимпизма.