Бах заявил о растущей агрессии к МОК со стороны российского правительства
Агрессивность правительства России в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) растет с каждым днем, заявил в интервью Le Monde глава МОК Томас Бах.
«По поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде был еще один вежливый сигнал от министра спорта России. С другой стороны, мы также видим очень агрессивный тон со стороны правительства. МОК вообще этого не комментирует, но агрессивность растет с каждым днем против МОК, против Игр, против меня самого», — сказал Бах.
На вопрос, что они говорят, Бах ответил: «Начиная от «фашиста» до «разрушителя Игр и олимпийского движения». Все это исходит от российских чиновников. Я не знаю, исходит ли это от самого Владимира Путина, я не заглядываю в Telegram каждый день, я не такой уж мазохист, но это исходит со всех уровней».
Бах не уточнил, кто именно называл его фашистом или разрушителем Игр.
Критерии МОК не позволят выступить на Олимпиаде в Париже спортсменам, которые поддержали спецоперацию на Украине или имеют контракты с армией и спецслужбами. Россияне смогут выступить в индивидуальных дисциплинах и не во всех видах спорта.
Министр спорта России Олег Матыцин ранее говорил, что спортсмены, которые завоевали право участвовать в Играх 2024 года, должны туда поехать.
Президент России Владимир Путин 18 марта, комментируя предложение главы Франции Эмманюэля Макрона о перемирии на Украине на время Олимпиады в Париже, заявил, что «международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения и подрывают сами основы международного спорта».
Олимпийский комитет России (ОКР) в феврале предупредил спортсменов, что согласие с текущими критериями допуска может привести к нарушению российского законодательства.
Бах в марте уже жаловался на «агрессивные заявления» российской стороны — это произошло через несколько дней после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил главу МОК в предательстве идеалов олимпизма.
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