Глава МОК Томас Бах не смог назвать возможные санкции за участие в Играх дружбы

Глава МОК не смог назвать возможные санкции за участие в Играх дружбы

Томас Бах признался, что пока МОК сложно что-то сказать про возможные санкции из-за Игр дружбы, поскольку в организации не знают, каким будет формат соревнований. Дмитрий Песков называл угрозу санкций запугиванием спортсменов

Томас Бах (Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images )

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил на пресс-конференции, что пока ничего не может сказать о возможных санкциях за участие в Играх дружбы, которые пройдут в России.

«Сложно сказать, потому что мы не много знаем об окончательном формате соревнований», — сказал Бах.

По его словам, пока известно только, что у соревнований в России не будет «международно признанного антидопингового режима».

Бах добавил, что свои меры по поводу Игр дружбы может принять Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое решит, что они будут значить для ситуации с соответствием российского спорта всемирному кодексу, а также для участвующих спортсменов и национальных олимпийских комитетов.

Накануне МОК призвал отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре. Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что на более позднем этапе исполком МОК может рассмотреть вопрос о санкциях в отношении спортсменов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление представителя МОК «запугиванием спортсменов», а в оргкомитете Игр сказали, что МОК занял неконструктивную позицию.