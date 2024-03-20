Глава МОК не смог назвать возможные санкции за участие в Играх дружбы
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил на пресс-конференции, что пока ничего не может сказать о возможных санкциях за участие в Играх дружбы, которые пройдут в России.
«Сложно сказать, потому что мы не много знаем об окончательном формате соревнований», — сказал Бах.
По его словам, пока известно только, что у соревнований в России не будет «международно признанного антидопингового режима».
Бах добавил, что свои меры по поводу Игр дружбы может принять Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое решит, что они будут значить для ситуации с соответствием российского спорта всемирному кодексу, а также для участвующих спортсменов и национальных олимпийских комитетов.
Накануне МОК призвал отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре. Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что на более позднем этапе исполком МОК может рассмотреть вопрос о санкциях в отношении спортсменов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление представителя МОК «запугиванием спортсменов», а в оргкомитете Игр сказали, что МОК занял неконструктивную позицию.
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