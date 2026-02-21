Трамп словами «ты величайший и нужен в Америке» обратился к Роналду

Трамп обратился к Роналду: ты величайший и нужен в Америке

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в TikTok видеообращение к лидеру сборной Португалии Криштиану Роналду, назвав его «величайшим» и призвав скорее приезжать в Америку.

«Ты нужен нам в Америке», — отметил Трамп, добавив сгенерированное ИИ видео с футболистом в Белом доме, которое он уже публиковал в ноябре.

Роналду 19 ноября посетил организованный Трампом торжественный ужин в Белом доме в честь визита в страну наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Роналду играет в Саудовской Аравии за «Ан-Наср».

США, Мексика и Канада примут чемпионат мира по футболу в 2026 году, в турнире примет участие сборная Португалии.

Трамп завел страницу в TikTok в июне 2024 года. Стивен Чунг, ныне директор по коммуникациям Белого дома, тогда заявил, что Трамп сделал это для работы с молодой аудиторией.