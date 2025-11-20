Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео с Роналду

«Роналду крутой парень. Доволен встречей с ним в Белом доме», — говорится в подписи Трампа к видео.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в собственной соцсети Truth Social сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, на котором он играет в футбол с Криштиану Роналду в Овальном кабинете Белого дома.

Португальский футболист 19 ноября посетил организованный президентом США Дональдом Трампом торжественный ужин в Белом доме в честь визита в страну наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Трамп в своей речи перед собравшимися первым упомянул Роналду: «Вы знаете, мой сын [Бэррон] — большой поклонник Роналду... Где здесь Роналду? .. (Аплодисменты.) И Бэррону удалось с ним познакомиться. Надеюсь, теперь у него будет больше уважения ко мне, потому что я вас познакомил».

А в преддверии ужина Трамп в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии назвал Роналду величайшим футболистом. А также отметил, что для него «большая честь» принимать в Белом доме того, кто стал лицом модернизации Саудовской Аравии.

Позднее Белый дом опубликовал видео со встречи Роналду и Трампа

«Двое величайших в истории. CR7 x 45/47», — говорилось в подписи к ролику.