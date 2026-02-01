Лидер московского футбольного «Динамо» Константин Тюкавин оценил возвращение после травмы, рассказал о задачах на сезон, оценил навыки Юрия Жиркова и сравнил Ролана Гусева с Валерием Карпиным

Константин Тюкавин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Константин Тюкавин — воспитанник и один из лидеров московского футбольного «Динамо». В 2023 году был признан лучшим молодым футболистом России. В сезоне 2023/24 стал лучшим игроком и нападающим Российской премьер-лиги (РПЛ). В 2024 году был признан лучшим футболистом в России по версии РФС. Также стал лучшим российским футболистом года по результатам опроса среди игроков РПЛ. В матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» 2 марта 2025 года получил разрыв передней крестообразной связки, из-за чего пропустил вторую половину сезона и старт чемпионата РПЛ-2025/26. В сентябре футболист впервые вышел на поле после травмы в матче против «Спартака».

— Как провел Новый год?

— Сначала слетали на море, а потом поехали в Киров (родной город супруги Тюкавина. — «РБК Спорт»), как обычно, с семьей. Встретили Новый год и через пару дней уже уехали на зимнюю рыбалку.

— Во время зимней паузы ты фотографировался с итальянским теннисистом Янником Синнером и «зубастиком» Роналдо. Есть ли у тебя еще кумир, с кем бы хотелось сфотографироваться, но еще нет фото?

— Может, с Кокориным (смеется)? Да нет, наверное, с Криштиану Роналду, но к нему не подобраться.

— Ты общался с Роналдо, просил у него советы по игре или так просто сфотографировались?

— Нет, конечно. Видел, что он отдыхал с семьей, на завтраке был, и я просто попросил сфотографироваться, чтобы не отвлекать. Он не отказал.

В порядке ли Юрий Жирков

— Павел Погребняк советовал брать с собой на сборы PlayStation, чтобы взаимоотношения с игроками были лучше. Берешь ли ты ее с собой и если да, то в какие игры играете?

— Честно, до этого все три года подряд брал PlayStation, она просто стояла. В этот раз решил тоже взять, и сейчас каждый день мы сидим, рубимся в НХЛ пара на пару. Юрий Валентинович [Жирков] иногда приглядывает и, кстати, тоже хорошо играет. А так, пара на пару играем.

— Играть ночами в Dota либо CS — это про тебя?

— Наверное, нет. Я компьютер не беру с собой и очень редко играю. Есть ребята, которые играют, но не сижу в играх, не мое.

— Ветераны признаются, что не любят первый сбор, так как после отпуска акцент идет именно на физику, выносливость. Тебе как даются эти сборы?

— Первый сбор всегда самый тяжелый из всех трех, потому что перед ним длинный отпуск. А из отпуска всегда тяжело выходить и после тяжелые нагрузки. Сначала вкатываешься три-четыре дня, и уже потом все нормально.

— Артем Дзюба как-то сказал, что нынешняя молодежь очень сильно концентрируется на развитии физической силы: качает мышцы, кубики на прессе, но когда видит мяч, то немного теряется. Так ли это?

— Не знаю, возможно. Я особо не загоняюсь по этому поводу. Как видите, у меня ни одного кубика нет на животе. Понятно, что мы стараемся и ходим в зал. Сейчас больше индивидуальной работы, больше тренеров по физподготовке, физиотерапевтов. Тем более с моей травмой нужно много уделять времени в зале. По обычным базовым вещам нет такого, что хочется накачаться или быть как кто-то.

— Чем различаются тренировки Ролана Гусева и Валерия Карпина?

— Конечно, у каждого тренерского штаба свое видение. Все тренеры различаются, нет такого, что все под копирку одинаково тренируют, так что разница есть. Совершенно разные тренировки, что были с Георгичем [Карпин], и те, что сейчас.

— Юрий Жирков зимой вошел в тренерский штаб «Динамо». Он еще в порядке, смог бы помочь клубу в качестве игрока?

— Конечно, передачи с фланга, радиоуправляемые в голову.

В рамках предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge московское «Динамо» провело матчи против китайских «Шанхай Шэньхуа» и «Чэнду Жунчэн». И в обоих матчах победило.

— «Динамо» в предсезонном турнире играло против одного из ведущих китайских клубов — «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого. Как тебе уровень китайского футбола?

— Нормально, игроки хорошо готовы. Я так понял, у них чуть раньше сезон начинается, где-то через две недели. Достойная команда, хороший спарринг на сборах.

— А как тебе в целом турнир BetBoom Dynamo Global Challenge?

— Турнир классный. Такой большой ажиотаж, плюс матчи показывают по телевизору, что приятно для тех, кто не смог приехать, и для родителей, которые смотрят игры. Классный турнир, все о нем говорят — супер.

Пробил бы «паненкой» в финале крупного турнира?

Удар в стиле Паненки — это техника исполнения пенальти в футболе, при которой игрок подсекает мяч по высокой дуге в центр ворот. Расчет строится на том, что вратарь, предполагая сильный удар в угол, совершит прыжок, оставив середину ворот незащищенной. Этот прием получил название в честь Антонина Паненки, который успешно применил его в финале чемпионата Европы 1976 года.

— Браим Диас в финале Кубка Африки пробил решающий пенальти «паненкой», после этого на него обрушился шквал критики, но кто-то встал на его сторону (пенальти был назначен на последней минуте основного времени при счете 0:0. — РБК). Ты бы смог так ударить в финале или все-таки есть более надежный вариант?

— Не знаю, бил бы я его вообще или нет. Не могу сказать точно, но, наверное, нет — опасно.

— Федя Смолов с испанцами тоже бил в стиле Паненки. Чья «паненка» лучше — твоя, Диаса или Феди?

— Ни разу не бил «паненкой». Может, когда-нибудь моя будет лучше.

— Transfermarkt оценивает тебя в €15 млн. Во сколько ты бы себя оценил и реальны ли они?

— Я вообще не знаю, откуда эти цены берутся и как Transfermarkt оценивает. Есть определенные суммы в контрактах, которые прописаны, и то, что пишет там Transfermarkt... вообще не знаю, для чего пишет. Но если оценивают в €15 млн, значит, €15 млн.

— Арсен Захарян уехал в Испанию в «Реал Сосьедад», но у него не очень пошло. Сейчас общаетесь с ним?

— Ну, так, иногда переписываемся.

— Как у него там дела? Борется он еще или уже опустил руки?

— Да я думаю, что руки он точно не опустил. Ну, борется, наверное, но видите, что есть частые травмы. Не знаю, пообщайтесь с ним и потом расскажите.

— Сейчас слух пошел, что у него там что-то не все здорово и хотят, чтобы он обратно вернулся в «Динамо». Слухи, да?

— Это все байка.

— Как оценишь возвращение после травмы? У тебя, в принципе, неплохая статистика: четыре гола + три результативные передачи.

— Да, можно лучше, но рад тому, что вернулся и что забивал какие-то голы. Но не рад положению команды в турнирной таблице.

— Что нужно для хорошего завершения сезона тебе лично и команде?

— Понятно, что команде надо сейчас хорошо поработать на сборах. Нужен какой-то долгий сбор, где можно отработать и тактические моменты, и физически, чтобы команда была хорошо готова ко всем аспектам игры.

Мне индивидуально: как правильно открываться, забивать голы, чувствовать мяч, ворота, штрафную. Проработать все эти нюансы. На это есть время, чтобы подготовиться и весной уже выдать лучшие свои игры, не те, которые были в 2025 году.

— «Динамо» возьмет Кубок России?

— Цель есть — трофей. Будем бороться, биться, тем более там первый этап со «Спартаком», который мы обязаны проходить.