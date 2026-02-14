Роналду вернулся в стартовый состав «Ан‑Насра» после бойкота

Ранее португалец бойкотировал матчи против «Эр-Рияда» и «Аль-Иттихада» из-за отсутствия серьезных покупок у саудовского клуба в зимнее трансферное окно

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португальский футболист Криштиану Роналду вернулся в состав «Ан‑Насра» и выйдет на поле с первых минут в матче 22‑го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль‑Фатеха». Об этом сообщается на странице клуба в соцсети Х.

«Аль-Фатех» и «Ан-Наср» начнут встречу в 20:30 мск.

Ранее 41‑летний форвард пропустил матчи с «Эль-Риярдом» и «Аль‑Иттихадом». Причиной стало его недовольство тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом и занимается его усилением, а также задолженностями по зарплате нескольким сотрудникам и партнерам саудовского клуба, писали ESPN и A Bola. На этом фоне американский вещатель FOX Sports прекратил сотрудничество с саудовской Про-лигой, из-за чего она потеряла как минимум $2,4 млрд.

9 февраля португальская газета A Bola сообщила, что Роналду закончил бойкотировать матчи, вернулся в команду и «Ан-Наср» урегулировал вопросы, связанные с задолженностями перед сотрудниками.

В текущем сезоне пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил 17 голов в 18 матчах саудовской лиги.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, лучшим бомбардиром в истории сборных и Лиги чемпионов. За саудовский клуб он выступает с декабря 2022 года.