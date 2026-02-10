 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Топ-менеджер «Ан-Насра» оказался под угрозой увольнения из-за Роналду

Arriyadiyah: главу совета директоров «Ан-Насра» могут уволить из-за Роналду
Саудовский клуб заверил Криштиану Роналду, что стабилизирует ситуацию и проведет изменения в составе руководства, пишет Arriyadiyah. По информации источника, председатель совета директоров может быть уволен
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Руководство саудовского футбольного клуба «Ан-Наср» пообещало нападающему Криштиану Роналду исправить ситуацию внутри команды, восстановить стабильность и провести кадровые перестановки. Об этом сообщает издание Arriyadiyah.

41-летний Роналду пропустил два последних матча «Ан-Насра». Причиной стало его недовольство тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом и занимается его усилением, а также задолженностями по зарплате нескольким сотрудникам и партнерам саудовского клуба, писали ESPN и A Bola. На этом фоне американский вещатель FOX Sports прекратил сотрудничество с саудовской Про-лигой, из-за чего она потеряла как минимум $2,4 млрд.

9 февраля португальская газета A Bola сообщила, что Роналду закончил бойкотировать матчи своего клуба, вернулся в команду и «Ан-Наср» урегулировал вопросы, связанные с задолженностями перед сотрудниками. Возвращение футболиста на поле запланировано на матч с «Аль-Фатехом» 14 февраля.

Согласно информации источника Arriyadiyah, клуб гарантировал португальскому капитану, что ошибки предыдущего периода будут исправлены. Также в «Ан-Насре» планируется вернуть административные и финансовые полномочия генеральному директору Жозе Семеду и спортивному директору Симау Коутинью, которые были ограничены в конце декабря.

Источник сообщает, что председатель совета директоров «Ан-Насра» Абдулла Аль-Маджед может уйти в отставку. Причина кроется в его высказываниях о работе главного тренера команды Жорже Жезуша, которые вызвали недовольство среди португальских игроков клуба.

Контракт Роналду с «Ан-Насром» рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне португалец провел 22 встречи за клуб во всех турнирах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи.

Екатерина Халимовская
Футбол Ан-Наср Криштиану Роналду
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
